午后の美味 草莓乳酪小饼干

草莓不仅口感香甜，更富含多种维生素和胡萝卜素，而且香味儿最讨人喜欢。特别是用在甜品或者烘焙里，不仅颜值高，而且散发出来的香甜味道会让人倍感幸福。没有新鲜草莓也没事，用草莓味炼乳做一款可爱的小饼干，制作简单，口感酥脆，味道香甜，特别适合草莓控。午后，不妨来几块解解馋，让清新的气息扑面而来。

材料：

低筋面粉80g，黄油40g，全脂奶粉20g，草莓味炼奶40g。

烘焙：

烤箱中下层，上火180℃，下火150度，约15分钟。

做法：

1. 将软化的黄油、奶粉一起放入碗中；

2. 再加入炼奶；

3. 用打蛋器搅打均匀；

4. 筛入低筋面粉；

5. 用刮刀揉成面团；

6. 将面团等分为10g每个的小面团，揉圆按扁摆放在烤盘上，用叉子压出花纹，放入预热好的烤箱，烤15分钟左右，呈金黄色即可。

心得分享：

1. 还可以用原味炼奶、巧克力味炼奶，做出不同口味的小饼干；

2. 炼奶含有糖分，不需要额外加入细砂糖；

3. 面团不需要揉太久，否则会影响酥松的口感。

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