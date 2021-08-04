重温北京奥运会开幕式，13年后这五个孩子人生迥然不同

这届奥运会实在槽点过多。先抛开比赛不说，东京奥运会的开幕式着实有点令人摸不着头脑……

（前方高能预警）

看完开幕式，网友们纷纷表示，“艺术可以接地气，但不可以接地府；艺术可以超越群众，但不可以超度群众。”

心灵受到重创的网友们回忆起了13年前我们自己的开幕式，那才叫精彩绝伦呢！于是纷纷开始重温起了08年北京奥运会的开幕式……

那年的《击缶而歌》令世界惊艳，

那年的《活字印刷术》大气磅礴；

那年的点火仪式由李宁脚踏祥云奔赴而来，满满中国风，梦幻古典；

那年的烟花，寓意深刻，夺目绚烂。

那年，在开幕式上，也有五个孩子受到了全世界的瞩目。

《歌唱祖国》的表演者林妙可，和真正的演唱者杨沛宜。

获得“汶川地震小英雄”称号，被担任旗手的姚明牵着入场的林浩。

与郎朗一起弹琴的小朋友李木子，那年她才五岁。

还有在二十余米高空放风筝的朱巧妍，那是她练习杂技的第五年，那一年她才九岁。

岁月如梭，13年的光阴指弹一挥间，如今他们又在何方？

我们惊讶的发现，虽然在13年的那个晚上，他们曾在一个舞台上共演，但此后的命运轨迹，却驶向了迥然不同的地方。

改变了人生：林妙可

在这五个孩子里面，给人印象最为深刻的大概就是林妙可了。

那一年，她还是个三年级的小学生。一首《歌唱祖国》让她一夜爆红，妈妈开始当起了她的经纪人，替她打点一切。

后来，人们发现原来那晚献唱的不是她，她只是这首歌的“面子”而非“里子”。9岁的林妙可经历了人生中第一场风波。

但是这些都没影响到她的邀约，广告、电影、电视剧全面开花，濮存昕曾经表达过自己的看法：“太多太多的拍摄，太多太多的老师教她，我害怕这孩子不是孩子了。”

虽然假唱这件事是张艺谋拍板的，但带来的后果却是由林妙可承担。13年来，她一直因为这件事饱受争议，不仅有网络上的暴力，甚至还有校园霸凌。

13年过去了，如今她也22岁了。

七月末的时候，她官宣了一档综艺，和奥运冠军们一起看东京奥运会。

热评第一是，“宝贝晚安，今天在08北京奥运会看见了你。“

13年后，林妙可的名字依然和奥运牢牢挂钩，她的荣耀与痛苦都和那场开幕式有着密切的关联。

天籁之音：杨沛宜

后来人们知道了，在开幕式上献唱的女孩事实上是杨沛宜。只是她当时正处于换牙期，略显尴尬。

而林妙可与杨沛宜，则是“一个最完美的声音，加上一个我们认为最完美的形象和表现。”

不过相比起林妙可，在奥运会之后，杨沛宜也得到了不错的机会。

在中国香港60周年国庆文艺晚会上，被张学友推荐演唱《仰望星空》，也受邀担任过李云迪《红色浪漫》演奏会开场嘉宾。她最后一次以歌手身份出现在大众视野里，是在2012年的《北京祝福你》活动上。

虽然不常露面，但杨沛宜却是妥妥的学霸一枚。

奥运前，她就进入了北大附小读书，2013年又被人大附中录取。她的成绩很好，经常代表学校去参加比赛，也都有不俗的表现。例如在苏州举办的NEC全美经济挑战赛中，她以满分的成绩获得经济创新团队总分第一名的奖杯。

再后来她选择了出国留学，在全美top30的名校读数学和经济学。

当然，她也不是个书呆子，也没有放弃音乐，组建过自己的乐队，还当起了b站的up主～

和林妙可比起来，杨沛宜更像个普通人。她有着自己自由自在的生活，享受音乐，努力读书，做一枚酷酷的学霸～

小英雄：林浩

先为大家唤醒一下记忆，林浩在汶川地震发生时还是一名二年级的小学生。但身为班长的他，在地震发生后不慌不乱，鼓舞大家唱歌来燃起希望，还在废墟中背出了两名同学。

开幕式上，他走在姚明身边，挥舞着小旗子。

奥运会后第二年，他作为全国“双百”人物中年龄最小的感动中国人物代表，受到了国家领导人的亲切接见，入选《环球时报》“影响世界的20位少年”。

也就是在这一年，他签约了经纪公司，开始出席各种活动、公益项目，以及在抗日片中继续扮演英雄的角色。

还记得汶川地震后，林浩的心愿是考入清华，成为建筑师，建造出永不坍塌的房子。

在今年汶川地震十三周年的采访中，林浩表示自己在学习文化市场经营管理。

弹琴女孩：李木子

李木子参加开幕式时才五岁，乖巧可爱，坐在郎朗旁边一起弹琴。

她的父母认为学习比较重要，并不希望她涉足演艺圈，所以后来也慢慢淡出了人们的视线。

李木子不仅会钢琴，还会演奏长笛，偶尔会参加一些音乐会。

但也找不到更多的消息了，但愿她成为了一个快乐的普通人。

杂技女孩：朱巧妍

你们还记得开幕式上的这个风筝女孩吗？

她在威亚的协助下，从鸟巢一侧开始放风筝，一直到鸟巢的另一侧。

朱巧妍是五个孩子中唯一一个非京户口，家境也比较普通，来自安徽的她5岁时就被招进了沈阳前进杂技团。

奥运开幕式对她的影响也不大，她仍然在自己的领域默默努力。参加过airstar中国赛区女子吊环专业组的比赛，拿了第一名。

现在她是一名空中舞蹈导师，有着自己灿烂的生活。

东京开幕式那天，她也有发微博回忆十三年前的那个晚上。





命运的齿轮仍在转动。

十三年前，在因缘际遇的巧合下，他们的命运之线和奥运会交织在一起。十三年后，他们也活出了不一样的人生，各自收获了无限精彩。

无论是在台前幕后，无论是作为明星还是普通人，只要能找到自己人生的方向，并为之不断努力，就会拥有幸福人生。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)