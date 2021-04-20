充满腊味香的煲仔饭，你可不能错过！

说起煲仔饭，应该不少人都吃过吧，就算没吃过，也一定听说过。虽然是发源于广东，可煲仔饭早就流传于大江南北了，至少在我大北方，我都亲自试过。

煲仔饭不一定非要有腊味，但我私心认为，只有夹杂着那一抹腊味香的煲仔饭，才属经典。腊味的选择可以不必拘泥，最佳当然是腊肉、腊肠、润肠的强强联合，八过，非广东的小伙伴大概凑齐三样也不容易，好在即使只有其一或其二，饭也会很出彩。这一锅煲仔饭我用了家中仅有的腊肠，加了一个土豆，粉粉糯糯的更好吃！

材料：

主料：大米。

配料：土豆1个、腊肠1根。

调料：盐1/2茶匙

准备：

腊肠和土豆分别切丁。

做法：

1.炒锅烧热，放入腊肠，小火煸出油脂，盛出待用；

2.放入土豆丁，煸炒2分钟，加少许盐后炒匀；

3.大米淘洗干净放入能量土锅；

4.放入炒好的腊肠丁；

5.再放入土豆丁；

6.按照刻度标准加足量水，选择“煲仔饭”程序，程序结束后翻拌均匀就可以出锅了。

心得分享：

1.用了湖北腊肠，油脂较多，煸出油脂吃起来更香；

2.煸炒土豆无需放油，借助腊肠煸出的油；

3.腊肠中含有盐分，注意炒土豆时盐不要多放。

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