趣味手工：水果网也能做玉米

过年的时候家里真的是买了好多好多水果，当然免不了会留下很多水果网，很多人会直接把它们当垃圾给扔掉。而我却选择把它们都留下，因为这个平常的水果网可是有大用处哦！今天难得有空，我决定把攒了许久的水果网拿出来做个甜玉米，有兴趣的小伙伴快跟我一起动手吧！

准备材料：

白色水果网1个，黄色水果网3－5个，剪刀1把，双面胶一卷，绿色皱纹纸适量。

具体做法：

1.让我们先沿着水果网的纹路把它剪开，变成一个菱形的亚子，

然后沿着边边贴一条双面胶，撕开胶布后把它叠过来粘住，

再用剪刀把它剪下来，就得到一条玉米粒啦~

同样的玉米粒大概需要九条这样子。

2.再把白色水果网也沿着纹路剪开，然后把它卷成一个直筒子。

3.稍微将它修剪一下，让它变成一个一头稍微尖一点的玉米芯。

4.在玉米芯上贴上一条双面胶，把刚刚做好的玉米粒粘上去。

5.用同样的方法把所有的玉米粒都粘上去，一直到整个玉米都粘好，再用剪刀把玉米底部修剪一下。

6.把绿色皱纹纸裁六张出来，剪成叶子的形状。再用双面胶把它们重叠粘好。叶子的尺寸大概是大半个玉米那么长，因为每个人的水果网大小不同，所以尺寸也没有严格要求。

把粘好的叶子围在玉米的底部。

7.把底部的纸扭紧就可以啦，可以用胶把它粘紧一点。

一个漂亮的水果玉米就做好啦！是不是非常简单呢？

我这个叶子裁的有点短了，所以底部就没有那么好看，大家自己做的时候建议把叶子弄稍微长一点点，底部扭紧留出一公分左右会更好看哦~

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