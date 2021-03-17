超有趣黏土手工：呆萌小绵羊

今天给大家带来的是超轻粘土手工《呆萌小绵羊》。我和女儿一起做了两只可爱的小羊羔，这只胖胖的、粉色的小绵羊是不是很可爱呢！下面，准备好超轻粘土跟我一起做手工吧！

需要准备的工具：

超轻粘土、粘土工具套装、压泥板，需要用到的粘土颜色有：粉色、白色、黑色、棕色。

具体做法：

1.取适量白色超轻粘土，分成两份，一份多一点，一份少一点，把两块超轻粘土用手揉出圆球形，然后把它们粘在一起。

2.取适量粉色超轻粘土，用手把它们揉成圆球形，圆球形不用一样大，有大有小。

3.把这些粉色小圆球粘在小绵羊的身体上，背部的圆球要大一些的，头顶的圆球要小一点的。

4.给小绵羊的头部下方，身体两侧都粘上小圆球。

5.黑色超轻粘土揉出两个小圆球，这是小绵羊的眼睛。

6.把眼睛粘在小绵羊的脸上，然后再用粉色彩泥捏一个小圆锥体，这是鼻子。

7.棕色超轻粘土用压泥板压出两个长条形。

8.把它们做成绵羊角的形状，安在绵羊的头上。

9.用笔刷，沾点红色的色粉，给绵羊刷上红红的脸蛋。

10.白色超轻粘土捏出两个小圆球，把它们粘在小绵羊的眼睛上，眼睛更有光了。

好啦！超萌的小绵羊就做好啦！宝妈们喜欢吗？

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