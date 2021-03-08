女神节手工|制作一款立体郁金香卡片

今天是女神节，大家都收到什么礼物了？我呢，给大家带来一款立体郁金香卡片，祝小仙女们女神节快乐！

制作过程:

1.准备紫色和白色的长方形纸张，白色的大小要比紫色的小上一圈，然后把白纸粘贴到紫色卡纸上。

2.依次裁剪出两个大小不一的长方形，紫色和粉色，把它们各自对折，用笔在上面画出花朵的图案。

3.每种颜色都需要六个花朵，在画好图案的纸张下面再放入五个折纸，用剪刀沿着图案剪下，这样一下子就能得到六朵花。

4.下面就进行粘贴啦，两个紫色的为一组，把它们并排粘贴到一起，在它的上面再粘上一组粉色的花朵。用同样的方法粘贴好三朵郁金香。

5.取绿色卡纸，用剪刀剪出三个长短不一的长条形用来做花茎，把它们依次粘贴到每朵花的下面。

6.再准备绿色卡纸，把它对折，用剪刀剪出叶子的形状，把它粘贴到花茎的旁边。

7.在叶子的下面粘贴三个小圆形，上面写上女神节，然后在白纸的周围粘贴一个蓝色的框，左上角粘贴一个爱的小心心，如此卡片就制作完成啦~

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