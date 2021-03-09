春雨蒙蒙，带娃一起做把“七彩小雨伞”

今天给大家分享一个适合亲子一起操作的小手工，利用七彩颜色的折纸制作一把小雨伞，过程简单有趣，手残党也能轻松完成，快来和宝宝一起打发时间吧，比一比谁做的更好看～

整个过程我们需要用到七种颜色的彩纸和一根胶棒，我用的是7.5cm宽的正方形彩纸，首先沿着虚线对角折叠，接着再把画虚线的两个边对折，如图三折叠，然后打开，三角形的一条边就会与折痕形成一个交叉点，接下来就要利用到这个交叉点。

把左上角与交叉点重合折叠，然后把画圈的角沿着虚线向上折，然后把这个三角塞到里面去，塞好，这样一个小单元就完成了。

我们需要做出七个相同的小单元，可以用单种颜色的彩纸，两种颜色交叉也特别好看，为了吸引小宝宝，我用了七种颜色，这样颜色会更鲜艳一些。

接下来一步就是组合了，先拿起一个小单元，调整好方向，然后再以同样的方向拿起第二片，把紫色塞进绿色的缝隙里，塞好以后，绿色的小单元会多余露出一个小角，把这个小角折叠，粘贴一下更牢固。

接下来就是重复上一步，把剩下的小单元全部插好，插好以后就是下图的样子，然后我们把绿色小单元向上拨，盖住红色，再把绿色的小单元塞进红色的缝隙里，接头的位置用胶棒粘贴好。

然后翻转到背面，把红色的小单元向绿色的位置压，多余的部分塞进缝隙里。

接着再取任意颜色的彩纸卷成一个纸棒，借助工具先把雨伞的顶部扎一个孔，然后再把纸棒穿进去，纸棒下面可以卷成弯曲的形状，更符合雨伞把手的样子。

七彩的小雨伞完成了，这个小手工更适合作为亲子游戏，过程很简单，可以带着宝宝一起折叠，锻炼宝宝的动手能力，帮助宝宝认识颜色，增加亲子同乐感～

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