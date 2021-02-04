年夜饭吃玫瑰花煎饺，一起寻觅新鲜感~

对于我们一家北方胃来说，饺子是常做常吃的，新年更是必不可少～但在特别的日子里，饺子可以换个花样造型，看起来赏心悦目，吃起来也更有新鲜感啦～玫瑰造型的饺子，吃一个顶四个，哈哈哈，不过注意肉馅不要放太多，不然不易整形，可能不够美观。

材料：

饺子皮：饺子粉330g，温水176g，盐少许。

馅料：猪肉170g，娃娃菜1棵，葱1棵，蚝油2大勺。

装饰：葱花少许，白芝麻少许。

做法：

1.在饺子粉中加入少少一点盐；

2.再倒入温水；

3.用筷子搅拌成棉絮状；

4.再用手揉成光滑面团，醒面30分钟；

5.猪肉和葱一起绞成肉馅，娃娃菜绞碎、挤干水分；

6.将肉馅和菜混合，倒入2大勺蚝油；

7.顺着一个方向搅拌上劲儿，腌制20分钟；

8.醒好的面用压面机压薄，用圆形压膜压成饺子皮；

9.四张饺子皮依次叠放，摆成一排；

10.在中间加少许肉馅；

11.将饺子皮对折，稍稍按压；

12.顺着一边卷起来，收口处涂少许水，捏合；

13.立起来就是一朵玫瑰花；

14.锅中加少许油，放入饺子；

15.烧热后倒入少许温水，大概到饺子的1/4处；

16.小火煎至水收干，出锅撒少许葱花和白芝麻。

心得分享：

1.尽量保证饺子皮大小一致，做出的花比较整齐；

2.肉馅不需要太多，否则不易整形；

3.也可以将饺子蒸熟来吃。

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