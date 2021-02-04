年夜饭吃玫瑰花煎饺，一起寻觅新鲜感~
对于我们一家北方胃来说，饺子是常做常吃的，新年更是必不可少～但在特别的日子里，饺子可以换个花样造型，看起来赏心悦目，吃起来也更有新鲜感啦～玫瑰造型的饺子，吃一个顶四个，哈哈哈，不过注意肉馅不要放太多，不然不易整形，可能不够美观。
材料：
饺子皮：饺子粉330g，温水176g，盐少许。
馅料：猪肉170g，娃娃菜1棵，葱1棵，蚝油2大勺。
装饰：葱花少许，白芝麻少许。
做法：
1.在饺子粉中加入少少一点盐；
2.再倒入温水；
3.用筷子搅拌成棉絮状；
4.再用手揉成光滑面团，醒面30分钟；
5.猪肉和葱一起绞成肉馅，娃娃菜绞碎、挤干水分；
6.将肉馅和菜混合，倒入2大勺蚝油；
7.顺着一个方向搅拌上劲儿，腌制20分钟；
8.醒好的面用压面机压薄，用圆形压膜压成饺子皮；
9.四张饺子皮依次叠放，摆成一排；
10.在中间加少许肉馅；
11.将饺子皮对折，稍稍按压；
12.顺着一边卷起来，收口处涂少许水，捏合；
13.立起来就是一朵玫瑰花；
14.锅中加少许油，放入饺子；
15.烧热后倒入少许温水，大概到饺子的1/4处；
16.小火煎至水收干，出锅撒少许葱花和白芝麻。
心得分享：
1.尽量保证饺子皮大小一致，做出的花比较整齐；
2.肉馅不需要太多，否则不易整形；
3.也可以将饺子蒸熟来吃。
(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)