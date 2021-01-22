冬天御寒暖胃，小土豆猪肉汤赶紧安排！

天气一冷，我们需要更多的热量来御寒，身在广州的我都觉得瑟瑟发抖，更别提身处寒风凌烈的大北方的小伙伴们，冬天里多吃点肉喝点汤，是对肠胃最温暖的慰籍。

所以咱应应景，热呼呼的汤菜吃起来，别辜负了这个冬天，十几分钟就煮好的汤菜，既可以御寒，又能很好地滋补身体。

看似其貌不扬的汤菜，吃起来却很香很入味，土豆软糯糯，特别好吃。既可以做主食，也可以当菜吃。奔波一天赶回家中，不妨为自己和家人煮一碗，用美好的滋味驱散严寒吧~

材料：

主料：猪肉50g，小土豆若干。

配料：姜1块。

调料：鲜鸡汁少许，盐少许。

做法：

1.小土豆切4半，猪肉切片，姜切丝；

2.热锅放油，油热后放入猪肉片；

3.将猪肉片煸至变色；

4.放入小土豆；

5.翻炒3分钟左右；

6.放入姜丝；

7.加适量清水，大火烧开后转小火，加入适量鲜鸡汁，盖上盖子，小火焖10分钟左右至土豆软烂；

8.加少许盐调味。

心得分享：

1.鲜鸡汁有盐分，口味清淡可以省略加盐；

2.如果选用瘦肉，可以加少许猪油增加风味。

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