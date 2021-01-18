芋泥一口酥，脆而软糯的口感，爱了爱了！

荔浦芋头真的是神仙芋头，那种说不出来的香味，又有点滑，特别好吃，去奶茶店我都要点芋泥口味的，今天做好以后就有点忍不住了，特别想吃点芋泥成品，于是就做了这个芋泥一口酥，口感是外面酥，热的时候里面有一点软糯，晾凉以后里面也是脆的，两种口感都很好吃！

是不是很好看，颜色也是很漂亮！

咬一口，好香哦！

做法

1.荔浦芋头500g左右蒸熟，紫薯50g蒸熟，蒸熟以后在不粘锅里炒，压碎，加20g糖小火翻炒均匀。

2.加紫薯和20g黄油，继续小火翻炒均匀，可以用勺子压，大一点的勺子，容易压，再加20g奶粉，继续小火翻炒，炒好以后装进保鲜盒里，冷冻大概可以保存2周左右，尽快吃完哦。

3.100g芋泥加10g糖，筛入40g低筋面粉，揉成面团，分成一个个小剂子，揉圆备用，夫夫饼盘预热3分钟。

4.预热好以后，放4个芋泥球，盖上盖子，5分钟，就可以了，具体看状态，用夹子夹出来，在晾架上晾凉，会比较酥脆，直接吃也很好吃，有点粉糯。

超级简单~快点get吧！

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