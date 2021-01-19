网红雪域冰酪小贝，颜值高，上手简单还美味！

冬季暖心美食网红雪域冰酪小贝，第一次做，太好吃了！把牛奶换成了奶油做蛋糕胚，尝过的人赞不绝口，哈哈哈哈哈。一定要分享给你们，喜欢烘焙的一起学习吧！

蛋糕材料：

鸡蛋4个，低筋面粉70克，奶油60克，玉米油30克，白砂糖30克。

馅料材料：

奶油100克，糖粉10克，奶油奶酪35克，奶粉适量。

步骤：

1.首先将奶油和玉米油合均匀，搅拌至乳白色。蛋清和蛋黄分离，入蛋黄继续混合均匀。

过筛加入低筋面粉混合均匀，混合搅拌均匀，成蛋黄糊状。

蛋清倒入无油无水的容器中，分三次加入白砂糖进行打发。

2.将打发好的蛋白再分三次加入蛋黄糊中。

3.蛋糕糊倒入铺有油纸的烤盘上，轻轻震几下。随后放入烤箱上下火160度，中层烤35到40分钟即可。

取出放凉，用圆形模具印出小圆形备用。

4.在奶油奶酪中加入奶油，再加入糖粉打发。将打发好的奶油装入裱花袋中再挤入蛋糕中，两块合成一块。边缘也沾奶酪奶油，再沾上奶粉，这样就完成了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)