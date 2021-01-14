代表幸福的四叶草，赶紧来折一个吧~

四叶草又称幸运草，四叶草的每一片叶子都有着不同的含义，它包含着人生梦寐以求的四样东西： 名誉、财富、爱情、健康，要是同时拥有这些，那就是最幸运的人了， 它的花语是代表着幸福，所以很多的小饰品上都会出现四叶草。下面我给大家折一片漂亮小巧的四叶草吧，喜欢的话可以收藏起来~

1.把正方形（7cmx7cm）的彩纸对折，然后再次对折成一个小的正方形。

2.把它打开就成米字形状了，再沿着中间的折痕往上翻折一半（如下图所示）。

3.将它反过来折反面，沿着中间的折痕折一个小三角形，对角也是同样放方法哦（如下图所示）。

4.把三角形顶端对折一半和直线平行，然后将它翻过来继续折反面。

5.将上部分压平，折出两个小三角形，对角也是同样方发折。

6.将左右两边的翻折过来，对齐中间的折痕，然后把顶端的尖尖折往下折一点点，翻过来就是四叶草的一小片了。

7.用同样的方法共折四个心形，然后把它们都拼接在一起，用固体胶粘贴住。

8.把它的叶片拼接到一起，也可以用点固体胶将它粘住，防止散开。

9.接下来做它的叶柄，另取一张绿色彩纸卷成小棒，用固体胶粘在叶片上即可。

这样漂亮的四叶草就折好了，要是喜欢可以安排一个哈哈~

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