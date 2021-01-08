教你“重新做薯”！一个可以和宝宝分享的下午茶

健康下午茶来了！看起来不够洋气的红薯，其实也有很洋气的吃法，布丁了解一下，刚刚烤出来可以趁热吃，冷藏之后又别有滋味，搭配自己喜欢的水果一起吃，简直幸福感满满~怎么样，有没有听起来就很好吃的感觉，一份健康营养又好吃的零食，瞬间就能勾起宝贝的食欲了。

准备材料：

红薯泥220g，糖30g，牛奶100g，淡奶油60g，鸡蛋10g。



做法：

1.红薯蒸熟打成泥，过筛备用。

2.依次往红薯泥里加入事先准备好的鲜奶油、鸡蛋、牛奶、细砂糖。

3.用电动料理棒搅打至薯泥完全溶于材料中，材料呈平滑状。

4.搅拌至布丁液光滑细腻即可，这时可以将布丁液过筛两遍（也可以不过筛，直接倒入烤碗里，过筛更细滑，看个人口感啦）。

5.将布丁液倒入烤碗里，将烤碗放在烤盘里，注入热水，至烤盘高度的一半。

6.将烤盘放入预热至160℃的烤箱中，中上层，隔水烤制60分钟左右。

烘烤结束后，将布丁取出放凉，再放入冰箱冷藏一小时以上就可以吃啦，搭配自己喜爱的水果，幸福感满满！

红薯布丁加入喜欢的水果，看起来就很有食欲了，自己嘴巴馋了还可以引诱宝贝来一起分享，甜品总能给人带来惊喜的心情，好好享受和宝贝的下午茶时光吧，不失为一次甜味的亲密互动。

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