3岁聋哑儿童遭斗牛犬疯狂撕咬，无法出声求救被活活咬死

据《每日星报》报道，日前，南非一名男童遭到邻居家斗牛犬的袭击，由于男童是名聋哑人，无法出声呼救，可怜的孩子最终被斗牛犬活活咬死。

趁孩子父母睡觉，恶犬拖走男童

据悉，这起悲剧发生在南非开普敦。被咬死的男童名叫鲁克曼·贾丁，今年只有3岁。10月26日下午，鲁克曼正在家中玩耍，而其同样身为聋哑人的父母正在睡觉。突然，邻居家的斗牛犬从窗户跳进屋中，将鲁克曼拖至花园中，接着便按住他的颈部开始撕咬。

事发时，没有人看到斗牛犬跳进鲁克曼家中，而鲁克曼也无法大声求救，可怜的孩子就这样无声地承受着恶犬的袭击。

不久后，鲁克曼的叔叔发现了异样，立即跑到院子中将孩子从斗牛犬的口中救了出来。叔叔表示：“我马上把鲁克曼抱进家门，但那只斗牛犬一直紧追不放，还想跟着进房间，幸好家人及时将门关上了。我们好不容易才摆脱这只恶狗，但它还一直在门口转来转去，试图闯进来，我自己也被狗咬伤了。”

孩子送医后不治身亡，之前曾跟斗牛犬和睦相处

鲁克曼获救时已经生命垂危，家人们把他送进医院后不久，医生就宣告其身亡。孩子的家人表示，鲁克曼以前经常和这只斗牛犬一起玩，他们之间的关系很亲密。他们并不知道这只斗牛犬为何要撕咬孩子，有可能它是被惹怒了。但因为事发时没有其他人在场，事情的真相究竟如何，可能永远都无法知晓了。

此事在网上曝光后，引起各界关注，网友们纷纷留言，有网友表示：“安息吧~可怜的孩子。除了难过，我没有别的话可说。”“孩子真的好可怜，父母没有照看好这个特殊的孩子，一定非常后悔！”

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