男童从拖拉机摔下，遭爷爷来回碾压

据智利《演讲报》报道，10月8日，智利洛斯拉戈斯地区发生一起家庭惨剧，一名10岁男童和爷爷一起去农田里干活时，不小心从拖拉机上跌落下来，结果被爷爷撞倒来回碾压，当场丧命。10月13日，当地检察官办公室发通告称，男童的爷爷可能会被控过失杀人。

男孩从拖拉机上跌落，被爷爷碾压成肉泥

10月8日下午16点左右，该男童陪着爷爷一起去农田里干活。在劳动过程中，男童不小心从拖拉机上跌落进农田里。随后，爷爷驾驶着拖拉机将他撞倒在地，并在慌乱中反复碾压。

急救人员接到求助赶到现场时，发现男童情况惨不忍睹，从远处看仿佛是一滩肉泥。随后，男童的尸体被送往法医处进行尸检。

法医表示，男童的尸体有很明显被大型车辆碾压过的痕迹。由于尸体破碎得很严重，增加了解剖检验的难度，再加上现场的证人和证词可以清楚地还原事发现场情况，他们只开具了死亡证明，并没有对男童尸体做详细检查。

爷爷获准保释，或将面临过失杀人罪指控

据媒体报道称，当地警方接到报警后立即赶往现场，将拖拉机司机也就是死者爷爷逮捕。在家人的强烈要求下，爷爷获准保释，目前正在家中等待检察官传唤。

当地检察官在接受媒体采访时表示，虽然肇事司机是男童的亲爷爷，但他们仍命令一组准犯罪行为调查小队展开调查。检方同时要求当地警察局的刑事专家做现场痕迹分析，以确定男童从拖拉机上跌落的原因、拖拉机有没有安全隐患、以及事故能不能避免等。

检察官说：“如果是司机的过失导致了这起事故的发生，那么，他将会被控过失杀人罪。”

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