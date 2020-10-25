超级简单的三丝春卷，喜欢的来学！

百吃不厌的春卷，我家小宝喜欢吃加入各种食材的春卷，今天用饺子皮来做的春卷，做法简单又营养，喜欢的集美赶紧试试吧～

配料：

猪肉150克，胡萝卜半根，绿豆芽100克，韭菜50克，洋葱少许，大蒜2瓣，黄豆酱1勺，盐适量，饺子皮随意。

做法：

1.绿豆芽和韭菜摘洗干净，用刀把猪肉切成细条，把洋葱和胡萝卜切丝，把韭菜切段。

2.取一张饺子皮，用刷子蘸少许花生油，在饺子皮上涂抹均匀，根据自己的需求，用多少饺子皮，我用了9张饺子皮，把刷油的饺子皮摞在一起，用擀面杖擀成原来的两倍大。

3.把擀好的饺子皮放到蒸箱里蒸15分钟就可以了，趁热把蒸熟的饺子皮，一张张揭开备用，锅中倒入花生油烧热后，先放入大蒜末和洋葱丝爆出香味。

4.再加入黄豆酱小火慢慢炒出红油，这个时候加入猪肉条，大火继续翻炒片刻，看见猪肉变色的时候，加入胡萝卜丝和绿豆芽，大火继续翻炒均匀。

5.根据个人口味加入适量的盐和鸡精调味，大火继续翻炒至食材变软，加入切段的韭菜，大火翻炒均匀即可关火，把炒好的三丝，铺到蒸熟的春卷皮上，卷起后用葱叶绑起来就可以享用咯～

好吃到哭，嘻嘻，我一口气吃了4个，包春卷的馅，可以随意搭配自己喜欢的食材哟……

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