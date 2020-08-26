花样水果串，新手零失败，只要五分钟！
发布于2020-08-26 09:45:10 标签：3-6岁, 夏季, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
水果串做起来非常简单：新鲜水果切切块、穿穿串，不仅漂亮养眼，更可以让人一次尝尽多种口味，超级过瘾。最最重要的是，拿起来方便、吃起来卫生。
需要注意的是：不要选择汤汁多、水分大的水果，不太容易穿串。另外，容易氧化的水果最好也不要制成水果串，会影响美观和味道。
像这种做起来无压力，吃起来零负担的小零食，不仅会让宝贝们爱不释手，更会让大家夸赞你的细致周到。动心了吗，先动手吧。
材料：
主料：火龙果1个，草莓10颗，橙子1个，奇异果1个。
做法：
1.准备适量烧烤用的竹签、牙签或塑料签。
2.奇异果、橙子切三角块，火龙果切成任意形状小块。
3.草莓洗净，不必去蒂。
4.将水果块按照不同颜色搭配、依次插在竹签上即可。
心得分享：
1.做水果穿的水果，可根据库存和个人喜好选择。
2.注意不要选择汤汁多、水分大的水果，不适合穿串。
3.苹果、梨等容易氧化的水果最好不要制成水果串。
4.串水果的竹签最好提前用开水消毒再使用，保证安全卫生。
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