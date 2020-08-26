花样水果串，新手零失败，只要五分钟！

水果串做起来非常简单：新鲜水果切切块、穿穿串，不仅漂亮养眼，更可以让人一次尝尽多种口味，超级过瘾。最最重要的是，拿起来方便、吃起来卫生。

需要注意的是：不要选择汤汁多、水分大的水果，不太容易穿串。另外，容易氧化的水果最好也不要制成水果串，会影响美观和味道。

像这种做起来无压力，吃起来零负担的小零食，不仅会让宝贝们爱不释手，更会让大家夸赞你的细致周到。动心了吗，先动手吧。

材料：

主料：火龙果1个，草莓10颗，橙子1个，奇异果1个。

做法：

1.准备适量烧烤用的竹签、牙签或塑料签。

2.奇异果、橙子切三角块，火龙果切成任意形状小块。

3.草莓洗净，不必去蒂。

4.将水果块按照不同颜色搭配、依次插在竹签上即可。

心得分享：

1.做水果穿的水果，可根据库存和个人喜好选择。

2.注意不要选择汤汁多、水分大的水果，不适合穿串。

3.苹果、梨等容易氧化的水果最好不要制成水果串。

4.串水果的竹签最好提前用开水消毒再使用，保证安全卫生。

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