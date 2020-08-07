终于找到了豆腐的绝佳做法，小家伙超爱吃！

小时候是个不折不扣的肉食动物，不爱吃青菜，却对豆制品偏爱有加。其中最爱的就是最简单、最原始的豆腐，它是我所喜欢的为数不多的素食中，可以让我百吃不厌的一种食材。

喜欢豆腐的原因很简单，就因为它好，高蛋白，低脂肪，降压、降脂、降胆固醇，做法又多又方便，冷食、热食都合适，男女老少都适宜，我还真的找不出它有什么缺点。

小时候的我，特别喜欢吃生豆腐，每次老妈切豆腐的时候，我都会乖乖守在一边，等老妈切到最后，赏一块大的吃。什么佐料都不用蘸，就那么直接吃，大口吃，很嫩、很滑，浓浓的豆香味在口中蔓延开来，还夹杂着丝丝凉意，那感觉难以形容，太让人满足了。

现在的我，还是很喜欢生吃豆腐，但是肠胃有点不给力，怕生冷，所以只敢偶尔为之。大部分时间里，还是换个料理方式，不过也绝对不会搞得太复杂，就那么拌点酱、加点菜，简单一蒸，就是难得的美味。

今儿推荐的这款蒸豆腐，芽菜肉末的香味在加热的过程中慢慢渗入原本无味的豆腐，使它变得滋味十足。省时省力，对懒人来说，无疑是最方便的养生菜，对于小朋友来说，也更有吸引力哦。

【芽菜肉末蒸豆腐】

材料：

主料：山水豆腐两块、猪肉50g。

配料：小葱2根、芽菜50g。

调料：蚝油2茶匙、蒸鱼豉油2茶匙。

准备：

将豆腐切成2cm见方块，肉切末。

做法：

1. 芽菜放入切好的肉末中；

2. 加入2茶匙蚝油；

3. 充分抓匀，腌制15分钟；

4. 将切好的豆腐摆盘，均匀撒上腌好的肉末；

5. 将肉末豆腐放入蒸盘中，大火蒸8分钟，淋少许蒸鱼豉油；

6. 最后撒上葱花即可。

心得分享：

1. 最好选择嫩中带点韧劲的豆腐，太老或太嫩都会影响口感；

2. 芽菜用来增添风味，可以省略；

3. 肉末腌制后使用，会更加入味。

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