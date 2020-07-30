夏日炎炎，来一份酸辣凉粉，让你胃口大开
发布于2020-07-30 10:00:49 标签：3-6岁, 护理, 育儿知识, 饮食营养 作者：刘瑞祥
夏日炎炎的日子，人也会变懒，厨房成了水深火热的地方，大家都不爱去，哈哈。所以大炒大炖有点怕，还是简单快捷、开胃爽口的凉拌菜受欢迎，不仅做起来轻松，吃着也舒服。
凉粉是买的，便宜又好吃，有兴趣的小伙伴也可以自己做哦。加点酸、加点辣，瞬间挑起食欲，让人胃口大开呢。
不能吃辣的朋友或者是给孩子吃的话，建议少放辣椒粉，但是一点都不加的话，还是少了那么一点点过瘾的感觉～
材料：
主料：凉粉1块。
配料：葱1棵，蒜6瓣，花椒1小撮，辣椒粉少许。
调料：盐3g，醋1大勺，生抽1大勺。
准备：
凉粉切块，蒜切末，葱切末。
做法：
1.锅中加2大勺油，烧热后熄火，放入花椒；
2.再倒入辣椒粉，炸辣椒油待用；
3.凉粉放入盘中，加葱蒜末；
4.加1小勺盐；
5.再趁热淋上辣椒油；
6.加少许生抽；
7.再加入适量陈醋；
8.拌好就可以开吃啦。
心得分享：
1.辣椒粉的量根据个人承受能力调节；
2.辣椒油趁热浇在葱蒜上，能激发出葱蒜的香气。
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