夏日炎炎，来一份酸辣凉粉，让你胃口大开

夏日炎炎的日子，人也会变懒，厨房成了水深火热的地方，大家都不爱去，哈哈。所以大炒大炖有点怕，还是简单快捷、开胃爽口的凉拌菜受欢迎，不仅做起来轻松，吃着也舒服。

凉粉是买的，便宜又好吃，有兴趣的小伙伴也可以自己做哦。加点酸、加点辣，瞬间挑起食欲，让人胃口大开呢。

不能吃辣的朋友或者是给孩子吃的话，建议少放辣椒粉，但是一点都不加的话，还是少了那么一点点过瘾的感觉～

材料：

主料：凉粉1块。

配料：葱1棵，蒜6瓣，花椒1小撮，辣椒粉少许。

调料：盐3g，醋1大勺，生抽1大勺。

准备：

凉粉切块，蒜切末，葱切末。

做法：

1.锅中加2大勺油，烧热后熄火，放入花椒；

2.再倒入辣椒粉，炸辣椒油待用；

3.凉粉放入盘中，加葱蒜末；

4.加1小勺盐；

5.再趁热淋上辣椒油；

6.加少许生抽；

7.再加入适量陈醋；

8.拌好就可以开吃啦。

心得分享：

1.辣椒粉的量根据个人承受能力调节；

2.辣椒油趁热浇在葱蒜上，能激发出葱蒜的香气。

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