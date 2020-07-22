男子衣架猛抽3跪地女儿，章子怡、张馨予都怒了！

看文章前，先思考一下两个问题：

你接受打骂式教育吗？

如果孩子犯了很大的过错呢？

前两日，@西安商报漩涡视频在微博上po了一段男子用衣架虐打3女孩的视频：

视频3个女孩跪在地上被虐打，虽然疼的惨嚎求饶，但是男子还是狠狠地抽打着三个女孩的背部和腿部，边打还边骂骂咧咧。因为殴打过于凶残，该视频迅速受到大量网友关注，很多网友称：

“这让我想起了小时候挨打的样子。”

“求人肉，求滴滴代打，建议带他上山。”

“求跟进，求严惩，求转发，求关注，求热搜。”

“救救这些孩子吧，所有的孩子都是好孩子，有的是恶家长。”

“我隔着屏幕都觉得疼啊，这男的真是往死里打，不喜欢孩子干嘛生？”

“看完这个视频喘不过气，童年被老师，被父母殴打历历在目，却遗传了易怒和暴力基因。”

“小时候那谁就是这么打我的，他不拿这么细的，而是一米长的钢尺，木棍，他甚至不用其他工具，我恨所有家暴。”

不只是普通网友，章子怡、张馨予也都微博发声，声讨视频中父亲的残暴，表达对中国教育不认可。

前些日子，和父母聊天，聊到了自己小时候的事情，发现有两件事记忆最深刻：一个是10岁生日，全家人去动物园玩的情景，另一个则大概是8岁的时候，因为偷钱被狠狠打了一顿的经历。

那次被打的很多细节都记得很清楚，所以如网友们所说，体罚真的会记一辈子。然而虽然对于被打的痛记忆犹新，但是对比下原因似乎也情有可原，毕竟偷钱可是大事，父母们暴怒也是担心长大后犯大事进号子。

可能有会问，偷钱也可以好好教育，没必要狠打。那如果是更严重的事情呢？往楼下丢东西，比如玩插头插座，亦或者去水边玩耍。所以针对此次事件，也有网友提出了不同观点：男子发这么大火是有原因的。

仔细听一下视频中的对话，如果恰好懂当地的方言就会发现，孩子在求饶的时候说过：“我不下河了。”而父亲在打孩子的时候，也一直在骂：“还去不去玩水？”顺势可以推理出：3个孩子自己跑河边玩水被家长逮到，然后在家里被体罚教育了。

每年都有很多孩子死于溺水，而近期又是汛期水流湍急，三个小女孩去自然水域玩耍更是非常危险，这位父亲发怒似乎也合理的，“拍视频的人为什么不阻止”的问题也有了答案。

查新闻的时候，看到一个网友分享的儿时经历。大概是初一暑假，网友和他的几个小伙伴一起去村子南的河边玩，因为也是雨季所以雨水多，河水暴涨。网友和两个小伙伴因为害怕就回去了，另外两个小伙伴Y和M表示想继续玩玩就留了下来。

当晚Y的妈妈红着眼睛敲开网友家的门，询问Y的去向，说有人白天看到他们一起过，一问原因竟是Y和M一直没有回家。于是网友就把事情的经过都说了出来，Y妈妈走之后，网友的爸爸妈妈就把他用麻绳捆起来，用细竹条狠狠地抽，一边抽一边问：还去不去河边了？

事后网友知道，另外两个回去的小伙伴都挨了一顿毒打，而Y和M则在失踪五天后，出现在了河面上，是因为被泡到肿胀自己浮上来了，肤色青灰，嘴巴和耳朵里塞满了黑泥。

当然我不是说这位父亲打孩子的行为是对的，无论如何打骂绝对是最次的教育方式。可是当我们把自己带入到这位父亲的角色，又该如何处理呢？亦或者当视频中父亲看着女儿三具尸体跪地痛哭时，我们是不是又要斥责他没有好好看着孩子呢？

当面对这种危及生命或者牵涉到犯法的错误时，家长们一定要严肃教育，当然视频中的父亲的做法并不推荐，因为这太过激了。下面就给大家安利一下教育孩子的方法，也许不那么好实行，但是总比如此虐待式的体罚好得多：

1.要先冷静下来

想要教育孩子，一定要先冷静下来，尤其是孩子犯大错的时候，因为此时的暴怒很可能会把你变成视频中的样子。把孩子先丢给其他人，自己在房间里深呼吸，克制一切打骂孩子的冲动。

2.向孩子表达愤怒

虽然你冷静下来，但是不代表你不可以愤怒。适当的对孩子表达愤怒，告诉他刚刚做的这件事情很严重，爸爸妈妈都非常生气。并且因为你这种行为，爸爸妈妈需要帮你做善后。

3.展示可怕的后果

表达完愤怒之后，就要让孩子知道自己做错事情时候，会有什么可怕的后果。比如去水边玩，那么可以让他看看溺水死亡的新闻，比较大的孩子还可以顺带进行一些生死教育。高空抛物则要和孩子讲清楚可能砸到别人，导致别人失去亲人……

4.陪孩子进行赔偿

接下来就是事情的善后工作，此时一定要带上孩子。比如扰乱了公共安全（划了别人的汽车、高空抛物等等），那么就要带着孩子去登门道歉，并且当着孩子的面进行赔偿，让他知道自己做错事要付出多大的代价。

5.给孩子一定惩罚

最后就是要给孩子一些惩罚，让他能记起这件事情的教训，比如罚零花钱、做家务、缩减玩手机的时间等等，具体看错误的严重程度。情节严重的，个人觉得可以适当给予一些体罚，不过一定要规避头等高危区域，并且要控制力道（视频中的父亲就是就太过了），主要是形式。另外对于孩子玩水、玩插头、玩火等行为，建议以疏代堵，平常带主动带孩子去玩（比如去游泳馆、电路玩具、烧烤），并且教授正确的玩耍方法，才是最好的做法。

教育孩子本来就是一件复杂的时候，暴力有时候确实可以解决一些问题，但永远不是最好的选择，即便是孩子真的犯了大错，也要在冷静的前提下给予教训。

也有不少人说这位父亲是因为重男轻女才如此打女儿，但是从现有资料来看，找不到确切的证据，所以本文就暂且不提了。

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