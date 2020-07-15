宝宝不爱豆制品？高钙豆腐蔬菜肉饼，轻松俘获萌娃心~

豆腐是餐桌上最常见的豆制品，它基本保留了黄豆的所有营养成分，因此豆腐的营养价值极高，所以民间有“豆腐青菜保平安”的说法。

可我家妞啥都喜欢吃，唯独不爱豆制品，可能是遗传我吧。为了让她营养均衡，可操碎了老母亲的心，这款小饼吃起来没有豆腥味，有菜有肉，再加上酸甜的番茄酱，宝宝也无法挑剔了，一起来做吧~

做法：

1.把胡萝卜“衣服”扒掉，然后切片洗个开水澡，水开煮3分钟左右，下入黄瓜片再煮2分钟左右，捞出控水切小丁备用（蔬菜根据自己喜好）。

2.锅中倒薄油，七成热下入肉沫煸炒，变色后加入葱蒜炒出香味（肉沫可以换成火腿丁）。

3.蔬菜丁里加入一个鸡蛋，少许盐，然后碾碎的豆腐混合在一起，搅拌均匀。

4.搅拌均匀后不好成型，所以还要加入面粉来辅助成型，筛入大概40克面粉，再次搅拌均匀。

5.一切准备完毕，接下来就开始上平底锅了。平底锅刷一层薄油，舀入适量豆腐糊，利用铲子稍微整理下形状，中间凹一个小洞，打入小可爱鹌鹑蛋一枚。

6.一面定型后，利用铲子辅助翻面，反复3－4次，大概3分钟左右，两面金黄一个小饼就熟透成功了。我是直接平顶锅拿下来一翻接住（感觉自己很厉害的样子，哈哈）

7.搭配上孩子最爱的水果，准备开餐啦~

你学会了吗？适合12个月以上的所有宝宝哦，因为给孩子吃，只加了一点点盐和酱油，大点的宝宝可以加入其它调料，味道更赞哦！

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