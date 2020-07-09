香煎黑胡椒土豆杏鲍菇片，让你吃出肉的幸福感～

一到夏天就疯狂迷恋黑胡椒的味道，黑胡椒具有温中散寒的功效，还可以促进身体血液代谢循环，夏日炎热，很多人都会有食欲不振的现象，看到饭也不想，如果在烹饪的时候适当的加入黑胡椒可以增强食欲哦。

现在正值土豆大量上市的季节，为了增加口感我还添加了杏鲍菇。平时生活中多吃菌类也是益处多多哦，接下来跟大家分享一下我做的香煎黑胡椒土豆杏鲍菇的具体做法，喜欢的跟着我也做起来吧！

食材准备：

杏鲍菇，土豆，黑胡椒，盐，食用油，电饼档。

具体做法：

1.杏鲍菇洗净控干水分，去掉两头然后切成薄厚均匀的片，尽量切得薄厚均匀一点，煎的时候方便。杏鲍菇遇热缩水比较严重，所以切片的时候切成0.5厘米左右是最好。

2.接下来切土豆，土豆也切成薄厚均匀的片，切完之后尽量过一下水，去除多余的淀粉，不然特别容易粘锅底。

3.电饼铛放入食用油预热两钟，然后放上些切好的薄片，煎至的时候随时在旁边观察。看到慢慢上色的时候加入黑胡椒粉入味，然后出锅的时候加入盐翻拌均匀就好。

端上餐桌的那一刻，孩子们就被它的色泽吸引了，尝一口超级的美味。告诉大家一个新的吃法，就是把它加在馒头里，你必须要试一试，太满足！

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