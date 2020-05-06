六旬老妇生下龙凤胎，经历三次人工授精

据外媒报道，近日，尼日利亚一名68岁老妇迎来了人生喜事。她在接受三次人工授精后，终于成功生下一对龙凤胎，升级当妈。

老夫妻结婚多年无子，3次人工授精后受孕

据了解，这名老妇名叫玛格丽特，她和77岁的老公阿登奴于1974年结婚。尽管已经结婚46年，但他们一直没能拥有自己的孩子。

据丈夫阿登奴透露，刚开始他们希望能够自然受孕，但一直没有成功。随着年龄越来越大，他们决定尝试人工受孕。然而，他们做了2次人工受精但都失败了。好在，这对老夫妻没有放弃，终于在第三次成功受孕了。

剖腹产产下龙凤胎，母子三人平安

4月14日，怀孕37周的玛格丽特在医院接受了剖腹产手术，成功生下一对龙凤胎。主刀医生表示，目前母子三人情况良好，正在术后休养。医生还表示，尽管玛格丽特是第一次生产，但因为年龄大、手术风险高，所以安排专门医疗小组负责监测，目前一切正常。

2019年9月6日，印度一名74岁高龄的老妇在停经30年的情况下，通过剖腹产成功生下一对双胞胎，成为全球年龄最大的产妇。据了解，这名老妇和80岁的老公结婚57年，一直没能生育，最终通过人工受精怀上了孩子。有网友对此表示怀疑，毕竟女性停经几十年还能成功怀孕，真的有点难以置信！

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