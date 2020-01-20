母亲为上大学女儿请保姆，如此宠溺当心孩子被养废

刚步入2020年不久，就有了让人跌破眼镜的新闻。一位妈妈发了条朋友圈，声称要为上大一的女儿招一名保姆，照顾孩子的衣食起居。

此消息一出，立马就上了热搜，引发了大家的广泛热议。不少人都表示：这是妥妥的巨婴没错了。

在视频中，这位妈妈刘女士提到因为女儿从小到大都没有干过洗衣做饭的活，他们夫妻俩生意忙，没时间顾及女儿，才想请一个保姆帮忙照顾。另外，划个重点，刘女士说“他们学校也有好多这样的”。

这些父母的苦心，我们其实能够理解。也有网友提到说，并非每个人都得学会洗衣做饭。但是，现实的一个个鲜活的案例告诉我们，这样大包大揽、全心全意为孩子付出的父母，通常只能养出一个不及格的孩子。

48岁的啃老海龟，回国后待在家中七年不工作，全靠8旬的老母亲养着他。母亲得了尿毒症，都只能自己一个人去医院做透析。而这个海归，却将自己的不顺心全部归结到了母亲的溺爱上。养废一个孩子的后果大抵如此，他不会感恩父母的付出，甚至会觉得是父母毁了他的一生。

而在日本，也有这样的悲剧。去年6月，日本76岁的前高官用刀刺死了46岁的啃老儿子。在法庭上，嫌疑人提到，儿子有暴力倾向，和父母关系不和，曾殴打过母亲，女儿甚至因为有这样的哥哥而绝望自杀。儿子在父母一味地包容以及溺爱中长大，以被父亲杀死的方式死去。

宠溺孩子的后果，最终还得父母自己来承担。轻度的只是需要负担起儿子一生的生活，严重的却要付出生命的代价。

为人父母，总有操不完的心。从怀孕开始，就要担忧孩子是不是健康发育；等孩子出生后，又要为了他的衣食住行操心。满分父母更是什么事情都为孩子办得好好的。

上幼儿园，要求老师给不会吃饭的孩子喂饭；上学后，为了让孩子早上多睡一会儿，连牙膏都为他挤好；等孩子上了大学，请个保姆照顾他的衣食住行；大学毕业后，心疼孩子工作辛苦，让他待在家中当富贵闲人……

这样就会导致，原本早该独立的人，对父母给予的一切都觉得理所当然。如果100分的父母有一天变成了99分，孩子就容易怨恨甚至仇视父母。甚至将自己所有的不顺，也归结到父母身上。

作家刘墉曾说过：孩子不懂得珍惜，因为他已变成笼子里的小鸟，天天等你喂。他无法独立，觉得你是欠他的，你到时候就该喂他。

父母宠爱孩子是理所当然的，但是也要教会孩子独立，让孩子能够自己成长于社会。如何才能让孩子独立？

1.学会适当放手

家长要学会尊重孩子的生长规律，让孩子自己做力所能及的事情。1岁自己吃饭，5岁整理书包，10岁打扫房间……

尽管孩子一开始并不能做得很好，但起码有尝试的机会，才有进步的可能。点点小事积累，培养起来的就是孩子的独立性和生存能力。

2.尊重孩子的选择

《爸爸去哪儿》中，情商最高的小朋友当有嗯哼一个。能够养出如此聪明可爱的孩子，当然有杜江和霍思燕的功劳。杜江曾经在《爸爸去哪儿》的最后一期对嗯哼说：“嗯哼，我希望你能明白，你不是我的希望，你是你自己的希望。”

只有让孩子自己选择并承担相应的后果，才会让他们踏出人生的每一步时都更加谨慎。这样，也会让孩子人生的未来道路更加坚实。

小鸟终有离巢的一天，父母不可能一直对孩子的人生负责。做一个及格的父母，给予孩子自由成长和独立的空间，让他们收获更广阔的天地。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)