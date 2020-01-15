经前老水肿怎么回事？这么做可减少水潴留

当体内多余的水分囤积时，就会产生水分滞留，也被称为液体潴留或水肿。它会导致手、脚、脚踝和腿肿胀。有些女性旁友在怀孕期间或月经前会有水潴留这一情况。

需要注意的是，水潴留也可能是肾脏疾病或心力衰竭等严重疾病的症状。如果你突然水潴留严重，请立即就医。然而，如果肿胀很轻微，并且没有潜在的健康状况，你可以通过一些简单的方法来减少水分滞留。

1.少吃盐

食用盐是由钠离子和氯离子组成，钠与体内的水结合，帮助维持细胞内外液体的平衡。如果你经常吃高盐食物，比如许多加工食品，你的身体可能会保留更多水分。减少水潴留最常见的建议是减少钠的摄入量。

2.增加镁的摄入量

镁是一种非常重要的矿物元素，参与了超过300种维持身体机能的酶促反应。此外，增加镁的摄入量可能有助于减少水分滞留。一项研究发现，每天摄入200毫克的镁可以减少因经前综合征(PMS)引起的水潴留。富含镁的食物包括坚果、全谷物、黑巧克力和绿叶蔬菜。

3.增加维生素B6的摄入量

维生素B6是几种相关维生素的组合，它们对红血球的形成很重要，在体内还有很多其他的功能。维生素B6已被证明可以减少经前综合症女性的水潴留。富含维生素B6的食物包括香蕉、土豆、核桃和肉类。

4.多吃富含钾的食物

钾是一种具有多种重要功能的矿物元素。例如，它可以帮助身体发出维持身体运转的信号（参与形成能控制细胞行动的电流，帮助维持细胞正常运转），也有益于心脏健康。钾可以通过降低钠含量和增加尿量两种方式帮助减少水潴留。香蕉、鳄梨和西红柿是钾含量高的食物。

5.避免精制碳水化合物

食用精制碳水化合物会导致血糖和胰岛素水平迅速升高，这会增加肾脏对钠的再吸收，从而使身体保留更多的钠，这导致体内的液体量增加。精制碳水化合物包括加工过的糖和谷物，如食糖和白面粉。

TIP：其他减少水潴留的方法

* 四处走动：这么做可以有效地减少某些部位的积液，比如下肢，抬高脚也会有帮助。

* 多喝水：一些人认为增加水的摄入量反而会减少水的滞留量。

* 蒲公英：天然的利尿剂，可以促使更频繁地小便，从而减少水分的滞留。

* 马尾草：研究发现马尾草有利尿作用。

* 欧芹：这种草药在民间医学中被称为利尿剂。

* 木槿：玫瑰是木槿的一种，在民间被用作利尿剂。

* 大蒜：大蒜以其对普通感冒的作用而闻名，历来被用作利尿剂。

* 茴香：这种植物也有利尿作用。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)