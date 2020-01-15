宝爸回完微信发现4岁儿子不见了，找到时已阴阳两隔

陪伴孩子成长，是每位父母应该做的事情。然而有一些父母虽然人陪在孩子身边，但一直在玩手机，根本没有用心，甚至还因为玩手机导致意外发生。

01

父亲忙着回微信4岁儿子失踪：

十天后在工地找到，已不幸死亡！

眼看就要过年了，但是4岁的铭铭（化名）再也看不到新年的烟花……

2019年12月30日，四川宜宾的黄先生带着4岁儿子，前往硐底镇某酒楼吃饭喝酒。当天下午4时21分左右，黄先生正忙着回复朋友的微信消息，一抬头发现铭铭不见了。

“我就是低头回了朋友几条微信，时间并不算长。”黄先生事后说道。

儿子失踪后，黄先生一家在失踪地周边和县城各处张贴寻人启事，当地自媒体也帮助发布寻人消息，却没有线索。

1月9日，黄先生接到了警方电话，称在硐底镇某建筑工地发现一具死亡儿童的尸体。后经黄先生辨认，确认遇难儿童正是失踪10天的儿子铭铭。

导致铭铭死亡的是一个桩孔，桩孔中有水。

事发后，工地方面向遇难者家属进行了补偿。

又是一起因为手机引发的悲剧。

手机，作为当下最普遍的通讯工具，其意义却远远超出了通讯需求。越来越多的人得了“手机上瘾症”，早晨睁开眼第一件事是打开手机，晚上临睡前最后一件事是把手机放在枕头边。

下班后夫妻回到家，不再是一起烧饭做菜闲话家常，而是人手一部手机，你刷抖音我追剧，老半天都不会交流一句。

说是陪孩子玩耍，其实孩子依旧是独自一个人玩，家长要忙着玩手机呢！

更有甚者，就像上面黄先生一样，沉迷于手机而疏忽了对孩子的看护，也许就是那么十几秒，意外就突如其来……

这样的案例也绝非首例。

02

家长在玩手机时

无人看护的孩子有多危险

1岁小宝溺水90秒，妈妈就在旁边看手机

2018年7月31日，一位宝妈带着两个孩子去婴幼儿馆游泳。期间店员离开并告知宝妈，让她照看自己的孩子。

两个年幼的宝宝在泳池中游泳嬉戏时，陪同在旁的宝妈转过身去看起了手机。

此时，年仅1岁的小宝失衡落水，在水里挣扎了整整90秒，专注于看手机的宝妈都没有察觉。

大宝多次尝试自己救妹妹，均没有成功。第一次扯妈妈衣服求救时，还被妈妈甩开，后面又多次求救，妈妈才发现小宝出事了。

8岁双胞胎青岛海边溺亡，事发时妈妈在发朋友圈

2018年8月5日，一对8岁的双胞胎姐妹跟随妈妈，从北京来到青岛某海滩玩耍。妈妈看姐妹俩玩得开心，就自顾自玩起了手机。

谁知就那么一会儿工夫，两个孩子就失去了踪影。

事发后，多个社会组织参与搜救，很多热心人也自发加入了寻人队伍。

然而不幸的是，次日相继找到两个女孩儿时，她们都已没了生命体征。

更让人痛心的是妈妈那一句“看了两眼手机，发个朋友圈，再抬头时孩子不见了”。她心里该是多么痛悔！

男子接了个电话，将4岁女儿忘车里9小时致死

2019年4月8日，4岁的琪琪由爸爸开车送去幼儿园。但是粗心的爸爸却将琪琪忘在车内。

直到下午琪琪妈妈去幼儿园接女儿时，才得知女儿一天都不在。夫妻俩赶紧四下里到处找，最后在自家车子里找到了被困9个小时的琪琪，小小的女孩儿全身发紫，早已没了生命体征……

从早上到下午5点，当地温度一度超过30℃。

琪琪爸爸明明是去送女儿上学的，为什么却把女儿忘在了车里呢？

事后他称，他开车送女儿时，接了个电话，还玩了会儿手机，就忘记了女儿还在车上没有下去，直接将车子开走后，下车落了锁。

一时疏忽，酿成一辈子难以释怀的悲剧。

父亲沉迷游戏，11月女婴浴缸内死亡

日本一位爸爸给孩子洗澡时，为了玩游戏，就给女儿套了个游泳圈，让女儿自己玩儿，自己则是放心地拿起了手机。

等他从游戏中回过神时，已经是一个半小时之后。

这时，女儿因为泡浴时间过长、水温太热，大脑缺氧而失去意识。

虽然女孩妈妈及时叫了救护车，也没能挽留住这个小生命。

很多家长认为自己只是玩一下下手机，却不知道哪怕是这“一下下”，脱离家长视线的孩子已经暴露在危险之中。

他们更不知道他们意识中的“一下下”，可能是几十秒、几分钟、半个小时，甚至更久。

英国一项调查结果显示：

有25%的父母因为沉迷于智能手机，导致思想不集中，继而让孩子处于意外事故的危险中。

对大人而言，沉迷手机的那几分钟是彻底放松的时间，对孩子而言却增加了无数发生危机的机会。

尤其是海边、泳池边、马路边、大桥边，这些本就危险的地带，家长更是要加倍注意。放下手机！放下手机！！！

03

你离手机越近

就离孩子越远

家长沉迷于手机，容易置孩子于险地。除此之外，还容易伤害亲子关系。

俄罗斯一则短视频曾经走红网络。

故事的主角是一对母女。

女儿在妈妈身旁玩娃娃时，妈妈一边熨衣服一边打电话；餐桌上共同进餐时，妈妈一边喝咖啡一边盯着笔记本屏幕；母女俩出去玩时，妈妈所有的关注也都给了手机。

学校表演圣诞节目时，女孩儿本来是准备朗诵一首冬天的诗，但是她看见自己妈妈坐在台下，却全程盯着手机，完全看不到台上的自己。

她神情落寞，临时决定换一首诗。

她想把自己的妈妈找回来。

她跑到台下，拥抱自己的妈妈：

“妈妈我太爱你了，请你不要忘记我好吗？”

看到这一幕，唐唐妈的眼睛又酸又涩。

孩子的心思敏感而脆弱，当家长的注意力不在他们身上时，他们很快就能感受到。

他们会感到孤独，害怕被抛弃。

@微言教育 分享过一组漫画，当父母沉迷于手机时，孩子的心里是怎么想的。

“爸爸妈妈说我是他们最最可爱的宝宝……可他们还有一个宝贝。”

“一起去公园的路上，他不停地看手机、打电话。”

“我想告诉他开心的事，他却……”

“海豚表演很精彩，可……”

“躲猫猫时，她也忘不了……”

“临睡前，我想让他给我讲故事时，他在……”

“一起吃饭时，大人都在忙着……”

“和妈妈一起玩橡皮泥的时候……”

“唉！要是我能变成爸爸妈妈的手机就好了……”

父母总说孩子是他们的宝贝，但是在孩子眼里，父母似乎更爱手机。

否则，为什么陪手机的时间比陪孩子的时间还长呢？

哪怕工作再忙碌，游戏再刺激，身为父母也至少应该做到：

全家人一起用餐时，收起手机。伴着家人的欢声笑语，用餐也更愉悦。

睡前别玩手机，给孩子讲讲睡前故事，交流交流一天中发生的难忘的事情，岂不是更好？睡前聊聊天，比什么管教都管用！

带孩子外出游玩时，别玩手机。一家人出游，是增进亲子关系的最佳时机。此外，外面世界相对于家庭更容易发生意外，时刻看顾好孩子，才是家长应尽的责任。

孩子的成长只有一次，手机还可以陪你几十年，什么时候想玩都能玩，但是跟孩子建立亲密关系，却只有那么几年、十几年。

龙应台曾经说过，父母也是有“有效期”的，而且很短，只有10年。

孩子十岁以后，任凭父母百般努力、拼命补偿，也无济于事，因为你们过期了，很残酷，但也很现实……

在他们依赖父母的时候，不给于他们爱与陪伴，你会发现，慢慢的，他们不再跟你咿呀咿呀地试图交流，不再跟在你身后做个如影随形的小尾巴，不再一头扎进你怀里撒娇，不再缠着你让你给他讲故事。

真的到了那个时候，你会发现，有些时光，一旦错过就再也找不回来了……

所以，请在当下，放下手机，给孩子最好的陪伴吧！

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