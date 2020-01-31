妻子将老公卖给情妇，得到钱后给娃买新衣

据外媒报道，肯尼亚一名女子发现老公出轨后并没有想挽回，而是将其卖给“小三”，获得1700肯尼亚先令。随后，她用这笔钱给孩子们买了新衣服过年。

女子婚姻不幸福，老公私会“小三”一个星期

据了解，这名肯尼亚女子名叫艾德娜-木卡瓦纳。据艾德娜透露，她的婚姻生活简直是一场长久的痛苦折磨。结婚后，老公不但经常喝醉酒，还跑到外面和别的女人乱搞男女关系，令她既气愤又无可奈何。

前不久，艾德娜和孩子们正在准备过新年，却发现老公再次“消失”了。原来，艾德娜的老公一直在跟另一名妇女鬼混，而且一连七天都没有回家。

卖掉老公给娃买新衣，女子开始新生活

艾德娜知道这件事后，既没有找“小三”开撕，也没有想办法挽回老公的心，而是选择将老公卖给“小三”，出乎了所有人的意料。

艾德娜表示，她跟“小三”谈判说，只要出2000肯尼亚先令（约合140元人民币），她就将老公卖给她。后来，“小三”还价1700肯尼亚先令，她接受了便带着钱回家了。艾德娜说“这笔钱我全部用来给孩子们买新年衣服了。”

艾德娜的行为让很多人不能理解，曾有人问她：“这么做是不是只是一时冲动，以后还会和老公生活在一起吗？”艾德娜的回答十分干脆：“这不可能，我不会带着去年的霉运开始新一年的生活。”

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