杨幂恋情实锤？女人离婚不是认输，更不是认命！

最近，娱乐圈的喜事莫过于杨幂和魏大勋的恋情瓜。有媒体拍到两人同住一家酒店，再加上之前的“同款帽子”“逛街”等证据，吃瓜群众基本认定两人已在一起。

还没等大家从“胖小伙减肥追到女神”的励志故事中喝足鸡汤，舆论却来了个大转弯，变成了“离过婚的杨幂配不上魏大勋”！

即将步入2020年，还能听到这种散发着裹脚布臭味的言论，真让人匪夷所思。离过婚又怎样？她们并没有低人不等，她们的价值不会因离婚有半点贬损，她们也有权利得到幸福。

离过婚≠不能恋爱结婚

很多人喜欢站在道德制高点，为女性贴上“不是处女”“离过婚”等标签，极端的认为这样的女性不能要。处在这样的大环境中，久而久之，不少女性自己都陷入了这样的思想泥沼中，觉得不是处女、甚至离过婚的自己不配得到真爱。可是，真的是这样吗？

作为娱乐圈鼎鼎有名的大姐大，张雨绮和前夫之间的分分合合一度成为人们茶余饭后的谈资。尤其是有媒体曝出张雨绮与前夫同出游之后，更让大家对她产生了质疑。对此，张雨绮选择用一句话进行回应：

“一个单身女人是可以接受全世界单身男人的追求的，包括她的前夫。”

短短几十字，却可以戳中所有女性的心。的确，恋爱本就是荷尔蒙的冲动，这股冲动或许与身材、颜值有关，但是与个人是否离异，甚至是否有孩子毫无关系。女性首先要让自己从这样的枷锁中挣脱出来，自信点，你们值得被爱！

离婚后，更要努力强大自己

前两年热播的《我的前半生》不知赚足了多少人的眼泪。剧中的女主角罗子君本是养尊处优的家庭主妇，却惨遭丈夫的背叛，勇敢离婚后，一切从零开始，重新出发。由内而外，提升自己，最终，收获了事业也拥有了爱情。

喜欢看TVB的人一定不会对陈法拉这个名字感到陌生，曾为“四小花旦”的她一度成为众人歆羡的目标——实现了众多女性的梦想，嫁入豪门。

可不过短短五年时间，风光不再。陈法拉沦为了“豪门弃妇”，自然受到了不少人的嘲笑。

饶是如此，陈法拉并未自怨自艾，而是赴美留学，就读于美国茱莉亚学院，并以全A的成绩光荣取得表演硕士的学位。之后，更是成功踏进了美国演艺圈，参演了HBO新剧。

不仅如此，陈法拉也拥有了新的爱情，在读书期间认识了法籍男友，并于19年5月喜结连理。

这样的榜样，难道不值得我们学习吗？在现在的社会，离过婚的女人多多少少会遭遇一点异样的目光，但这并不是我们选择自暴自弃的理由。面对别人的嘲讽和非议，最好的方式就是做打不死的小强，努力活出自己的精彩！

实力是你永远的底气

回想起五年前，马伊琍的一句“且行且珍惜”受尽讥讽，这种对出轨丈夫既往不咎的“大婆”风范为很多人所不屑。而今年两人宣布离婚，无人感觉遗憾。因为现在的马伊琍，不仅靠《我的前半生》火了一把，还手握数个影后、视后奖杯。反观文章，已经走上了中年发福、一蹶不振的道路。

马伊琍和许多“大婆教”的受众不一样，她不靠老公养，当初选择原谅的原因我们不得而知，但现在选择离婚，不容他人置喙。

潇洒肆意的王菲，拥有过两段婚姻，之后和谢霆锋重燃旧情，过着如胶似漆的生活；“人鱼公主”钟丽缇经历过两段失败的婚姻，却依旧选择相信爱情，和小12岁的张伦硕走入婚姻殿堂；贾静雯因和前夫的争子官司一度情绪崩溃，好在她选择重新出发，和修杰楷有了两个可爱的女儿……

这些离过婚的女性为什么能够重新出发，拥抱爱情和婚姻？因为她们无论是金钱还是能力方面，都拥有自己的底气，这些底气支撑她们去寻求幸福，过上自己想要的幸福。

而杨幂，作为身价45亿的富婆，找一个18线的小鲜肉，又算得了什么呢？甚至在粉丝眼里，不过是一场扶贫罢了。

女性从不需要活在别人的定义和目光中，无论何时，靠着自己的自信和底气，都可以活出别样的精彩，寻觅到自己的一阙幸福。

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