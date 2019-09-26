过来人经验之谈：打弟弟要趁早！哈哈哈……

在众多的二胎家庭中，不乏姐弟的组合。在小的时候，姐姐们可以“为非作歹”，不然等弟弟长大了一切都晚啦~

弟弟还小时，姐姐可以肆意“玩弄”。比如这样“蹂躏”，向大家欢快展示弟弟的胖肚皮：

这是一宝妈分享的自家儿女“有爱”玩耍视频的截图。虽然弟弟看着似乎有一点点委屈，但还能怎么办呢，继续吃手吧。

或者不得不哭着聆听姐姐的教训：

不为什么，只因打不过。看看这位弟弟，树枝都用上了，但奈何身高、力气都不足，还是被姐姐无情镇压。

以至于很多弟弟心中，姐姐就是“大魔王”般的存在。

@要变瘦

我和我弟相差5岁。虽然是姐姐，但是依旧三天两头干架。实在打不动了，嘴上依旧不放过彼此。有一天，我偶然看见我弟床头上贴着这么一个便利贴，看得我又忍不住揍了他一顿!

@宁可危险

小时候，因为我和我弟同一个小学，我妈老让我带着我弟一起上学。但是他走路慢，我就老踹他屁股。把他揍哭，回家后我妈问，你姐今天揍你没(我妈知道我暴脾气)。

他回答：我不敢说!!!!

你这还不如说我揍了呢!!所以，在我生日那会，我的弟弟送了我三个字：

@舒舒吹泡泡

今天买了一包荷兰豆，没吃完放桌子上，然后就睡觉了。睡醒后，发现荷兰豆没了。立马把我弟叫来训话，我弟一脸委屈说不是他吃的：

“你不让我吃，我连碰都不敢碰。”

原来在我弟眼里，我这么有威慑力!!

@小可爱

平常周六我妈一起送我弟和我补课，有天我不知道是觉没睡够还是早饭不好吃，脸可臭了。

等我回家时候我妈拉着我说，我早上下车后，我弟立马喘气说，姐姐终于下车了。

还在我床头贴过“镇妖符”，我也是很无奈呀!

所以，在我弟心里我到底有多恐怖?!

大家还记得上热搜的【弟弟的浏览记录】这个话题吗?

转赞人数超过10万，而弟弟搜索竟然是：

这下子又有无数姐姐奔跑在胖揍弟弟一顿的路上了。

但不知道从什么时候起，“打弟弟要趁早”被奉为“真理”。Emmm ，这看来不少姐姐们都有着差不多的血泪史。突然有一天认识到，自己在武力上被弟弟完全碾压，毫无还手之力，呜呜呜……

好啦，以上打弟弟的言论说的都是姐弟俩之间的“有爱互动”哦~达妈可是坚决反对家庭暴力!友情提示各位姐姐们(麻烦宝妈们转告哟)，当你有一个弟弟时，还是特别熊的那种，不要着急，把他种在土里悉心栽培(?)，长大后说不定会收获一个傲娇弟弟哦~

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