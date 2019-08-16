女童不慎打翻指甲油，裤子冒烟腿部烧伤

据英国《镜报》报道，英国一名11岁女童在涂抹指甲油时，不小心将其洒在裤子上。没想到，裤子突然溶解并冒烟，造成女童双腿严重烧伤。

不慎打翻指甲油，女童腿部被烧伤或需植皮

据了解，女童名叫Lilly Worsfold，她的妈妈Louise说道：“我让她买了一些甲片和指甲油胶当做暑期礼物。女儿以前用过这款指甲油，但这次指甲油胶滴在裤子上，结果裤子就突然冒烟了。我从来没有见过这种事。”

妈妈回忆道：“女儿当时痛得尖叫，我迅速帮她脱了下裤子。裤子被烧得通红，黏在皮肤上，我马上将女儿送往医院烧伤专科病房。现在医生说女儿可能需要做植皮手术。”

妈妈要求下架涉事产品，发言人坚称安全

事发后，女童母亲向Primark公司投诉，并要求停止销售这款价格60便士（约合人民币5元）的指甲油。要知道，这些产品的销售对象可是儿童，为什么会出现这种事？Primark公司则要求其把指甲油胶送去检测。

Primark公司的一位发言人在接受采访时表示，他们对客户的安全和产品质量非常重视。他坚称，这款产品符合欧盟安全标准，其成分和市场上同类产品中常用的成分一样。而且所含成分在包装上都有标注，其中就有必要的“请不要和皮肤接触”的警告词语。

女童母亲表示，孩子现在既不能去游泳，也不能去海滩，她必须尽量抬高双腿。除此之外，她还有可能需要接受手术治疗。最可怕的是，孩子腿上全是难看的疤痕，马上9月份就要开学了，这让孩子很恐惧。

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