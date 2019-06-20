兴趣是孩子最好的老师？我看，家长才是

王诗龄国际象棋拿了银牌，可是妈妈李湘表示：我都没见过她的老师，我都不知道她的水平能去参加比赛了。

除了妈妈强制要求学习的钢琴，其他的织毛衣、瑜伽和国际象棋班都是王诗龄自己感兴趣才报名的。田亮的女儿Cindy和王诗龄还是一个织毛衣班的，两个小姐妹常常在班级里聊得很开心。

李湘说，家里没有国际象棋，她本身也不会，但是王诗龄喜欢，所以就让她学了。没想到去参加比赛还能拿奖，说明孩子的潜力真的是无穷的。

但是，另一个妈妈杨云就曾经限制过孩子的兴趣发展。杨阳洋4岁的时候就想学钢琴，妈妈更希望他练体操就拒绝了他。网友纷纷觉得可惜，因为杨阳洋的手指修长，非常适合弹钢琴。

终于，杨阳洋7岁的时候又提出了这个想法，杨阳洋这次说学会了可以教妹妹，妈妈就同意了。（这是典型的有了女儿“忘了”儿子啊）杨云发现：杨阳洋在钢琴上居然很有天赋，她后悔让他学晚了。

刘国梁的女儿就一定打乒乓球？

她的小女儿一一偏爱唱歌跳舞，比较文艺，同样爱打乒乓球。大女儿赢赢更热衷高尔夫球。除了高尔夫，她也喜欢足球、滑冰、游泳等，但是最能坚持下来的还是高尔夫。赢赢目前大大小小也拿了不少奖了，兴趣果然能激发孩子的潜能，这也离不开刘国梁的大力支持。

刘国梁本身也是高尔夫的发烧友，他觉得女儿练高尔夫也挺好的，因为他自己在乒乓球上已经达到了极致，女儿很难超越。他希望女儿能完完全全做自己，不要一直活在自己的光环里。

刘国梁曾不止一次表达过对大女儿的期盼，他曾在微博上写道：“你3岁开始打球，6岁开始征战，我在里约奥运会，你在美国集训，在追求大满贯的路上我们一起努力。”

女儿赢赢也表示将来要和爸爸比一比冠军数量，不想别人总说她是“刘国梁的女儿”，有一天她会比爸爸更有名，有时候，压力也是动力。相信刘国梁也一定很期待这一天的到来。

这样看来，果然兴趣是孩子最好的老师？育姐认为，家长才是。

家长应该在孩子的成长过程中，和孩子一起去探索孩子的兴趣，并且在条件允许的情况下予以支持。

育姐觉得，李湘有句话说得很好：有时候的孩子的那个能力不是你能想象到的，我们家长不会，不代表孩子不能够超越你。

希望孩子们都能青出于蓝而胜于蓝，超越父母，走向自己的“人生巅峰”！

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