如果你正在瘦身，这11种食品请拉入黑名单

食物对体重有很大的影响，一些食物，如全脂酸奶，椰子油和鸡蛋，是有助于减肥的。其他的食物，特别是加工过的和精制的产品，则会让你变胖。当你想减肥时，这里有11种食物要避免：

1.炸薯条和薯片

全土豆是健康的，可以填饱肚子，但炸薯条和薯片就不健康了，它们的热量很高，很容易吃太多。

2.含糖饮料

含糖饮料，如苏打水，与体重增加密切相关，过量食用会对健康造成灾难性的影响。液态糖热量不会让你感到饱，你也不会少吃食物来弥补。相反，你最终会在正常摄入量的基础上增加这些热量。

3.白面包

白面包是高度精炼的，通常含有大量的添加糖。它的血糖生成指数很高，会使血糖水平升高。

4.糖果

糖果非常不健康，许多添加的糖、添加的油和精制面粉装在一个小包装里。糖果含有高热量和低营养。

5.大多数果汁

果汁经过高度加工，富含糖分。事实上，它们所含的糖分和卡路里和苏打水一样多，甚至更多。另外，果汁通常不含纤维，也不需要咀嚼，很容易让人在短时间内大量摄入。

6.糕点，饼干和蛋糕

糕点、饼干和蛋糕都含有不健康的成分，比如添加糖和精制面粉。它们也可能含有人工反式脂肪，这是非常有害的，并与许多疾病有关。

7.酒精(尤其是啤酒)

酒精比碳水化合物和蛋白质提供更多的卡路里，大约每克7卡路里。酒精的种类也很重要。啤酒会导致体重增加，但适量饮用葡萄酒实际上可能是有益的。

8.冰淇淋

商店里买的冰淇淋含糖量很高，自制冰淇淋是更好的选择。记住要注意分量，因为很容易就会吃太多冰淇淋。

9.披萨

披萨的热量极高，通常含有不健康的成分，如精制面粉和加工肉类。商业披萨通常由高度精炼和加工过的原料制成。自制的比萨配上健康的配料是更好的选择。

10.高热量的咖啡饮料

咖啡含有多种生物活性物质，最重要的是咖啡因。至少在短期内，这些化学物质可以促进新陈代谢，增加脂肪燃烧。然而，添加不健康成分如人造奶油和糖的负面影响超过了这些正面影响。

11.高添加糖的食物

添加糖可能是现代饮食中最糟糕的东西。高添加糖的食物通常会提供大量的空热量，但不会让你很有饱腹感。

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