6岁女童视力猛降，走路频摔跤，一切发生在有了弟弟后……

家有二宝，那任何一方都不能冷落，不然很可能出事儿。这不，一6岁小姑娘因为妈妈生了弟弟自觉受冷落，视力猛降至0.15……

经过检查，医生判定这位小姑娘的问题出在心理上，患上的是“癔症性眼盲”。

达妈有专门查了下，“癔症性眼盲”是功能性视觉缺乏，非眼球、视觉传导路及视觉中枢损伤所致。其发病与精神、心理因素有关。说白了，小姑娘这就是心病。她想要父母更关心自己，所以有时候会想看不到路或故意走路摔跤来引起注意，而不是把更多的注意力放在弟弟身上。

网友评论

对此，网友们纷纷留言，其中不少人诉说自己身为老大的心酸事儿：

现在，越来越多的家庭生了二胎，原因有很多，其中一个重要的理由是希望孩子有个伴儿。但二宝出生以后，父母们会不自觉把更多的注意力放在二宝身上，也会把让大宝让弟弟或妹妹的话挂在嘴巴。虽说这是人之常情，但如此会给大宝带来心理上的伤害。

大宝再大，也是个孩子呀~原本他的世界里有最爱自己的爸爸妈妈，虽然有时候会凶他，但他依然觉得爸爸妈妈是爱自己的。但突然来了一个人霸占父母对他的爱，你让他怎么心理平衡?!所以说，家里不止一个孩子，家长们有必要修炼这门课——让每个孩子都平均地感受到爱。

如何每个孩子都平均地感受到爱？

1. 千万别忽视了大宝

二宝的到来会让大宝焦虑、紧张，觉得父母不爱自己了，甚至出现行为倒退等问题，来吸引父母的注意力。这个时候，家长一定要接纳和理解大宝，尽量别说“你是哥哥/姐姐，得让着弟弟/妹妹”“你都这么大了，怎么还不如弟弟/妹妹”这样的话。

大家不妨试着让大宝体会做大孩子的特权和做小宝宝的不便。比如，大宝宝可以和父母一起吃饭、看绘本、逛动物园等等，而小宝宝不能看书，不会自己吃饭、上厕所……

还可以让大宝一起照顾二宝，大宝有了参与感，觉得自己被信任，也就不会有被忽视的感觉了。

2. 给大宝高质量的陪伴

高质量的陪伴就是要专心。陪伴大宝时，切记耳朵、眼睛和心通通都放在他的身上。如果二宝哭闹，那么可以让家人帮忙照顾一下，而不是立即抛下大宝去照顾二宝。如果没有家人帮忙照顾，可以事先和大宝约定“妈妈现在陪你玩，可能听不到弟弟/妹妹的哭闹。如果你听到了，马上告诉妈妈好吗?我们一起去看看他怎么了，可以吗?”

3. 爸爸多花时间陪大宝

相对来说，二宝更需要妈妈的照顾。但这个在大宝看来，可能就是妈妈不爱自己，更爱弟弟/妹妹。此时就要看爸爸的表现啦~在妈妈照顾二宝的时候，爸爸也要行动起来，多带大宝玩耍。

4. 记得给二宝设定规则

之所以做这一点，是为了让大宝明白，爸爸妈妈不是只对他一个人有各种要求。所以请当着大宝的面讲一个规矩给二宝听“二宝，乖乖睡觉哦~你这么大声哭会影响哥哥/姐姐休息的”“二宝，不可以这么踢哥哥/姐姐，哥哥/姐姐会痛的!”

还有当二宝非要跟大宝抢东西时，大家可不要因为二宝小就逼着大宝让给二宝。而应告诉二宝“这个东西是哥哥/姐姐的，你想要玩那必须得到哥哥/姐姐的允许。”这么做不仅培养了孩子们的物权意识，二宝对大宝的尊重，也会让大宝发自内心爱护、谦让二宝。

5. 多鼓励孩子们积极表现

比如当大宝帮二宝的时候，你可以这么夸“哇，你竟然记得帮弟弟/妹妹拿水杯，好细心，妈妈都差点忘了。”当二宝帮大宝做事时，你可以这么鼓励“二宝还会帮哥哥/姐姐拿鞋子了，真棒!”于是乎，孩子们就会意识到自己作为哥哥/姐姐、弟弟/妹妹的价值感和归属感，他们之间是合作的关系，嫉妒什么的自然就没了。

对于平衡大宝和二宝之间的爱，你还做了哪些事?

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)