哥哥脚踹弟弟 爸爸怒绑大儿子

据英国《每日邮报》7月3日报道，日前马来西亚一位父亲的管教视频在网上热传。原来，他的大儿子在学校对小儿子又踢又骂，这让他很是愤怒，于是他决定把大儿子捆起来。

哥哥欺负弟弟 爸爸震怒

视频中，爸爸保罗·李首先带着孩子们一起看了学校的监控视频，只见镜头中大儿子先是大力推倒了弟弟，接着用脚连续狠踹弟弟的脑袋，弟弟看上去很是无助可怜。李先生非常生气，他让女儿拿来了绳子，然后将大儿子捆绑了起来，并把他推到沙发上，教育了一番，而他的女儿和小儿子则被这一幕吓到，不知道该怎么办。

爸爸让小儿子做选择 兄弟讲和

随后李先生让大儿子趴在地上，并把小儿子带到身边，告诉他“现在，你可以踢回去，也可以选择放了他，不管你做了怎样的选择，你都不会受到惩罚”，最终小家伙决定放了哥哥，原谅他，李先生随后给大儿子解绑，两兄弟讲和，拥抱在了一起。

李先生之后还对网友表示，他不知道这个方法到底有没有效果，但是大儿子已经被责罚过很多次，于是他决定试试这个方法。之后，他还告诉小儿子：如果受到欺负，要立即告诉老师或者赶紧逃跑，不能任由他人欺负。

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