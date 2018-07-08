产后有这几种症状，别犹豫，快就医！

怀胎十月终于将宝宝顺利生下，然鹅你觉得这样就万事大吉了嘛？要知道，产后也是个非常重要的阶段，在这个时间内也可能会有意外发生。当你出现以下几个现象时，请立即就医：

1.呼吸急促

如果发生了莫名的呼吸急促，且休息了一段时间后也不能得到缓解，那么就要小心是肺栓塞。

2.头痛严重或者持续时间长

通常产后六个小时内医生会测量你的血压，如果你的低压高于九十，那么很有可能是先兆子痫，这种疾病在产前还有产后都有可能会发生。另外，还会伴随着呕吐或者视力模糊的症状，需要提高警惕。不过也不排除是脊柱或者硬膜外麻醉的副作用，不管怎样，立即就医。

3.大出血或者突然出血

如果私处流出大量的血并且伴随着眩晕，出汗，要昏倒的感觉，那么很有可能是产后大出血，需要立刻呼叫医生。

4.小腿疼痛

出现小腿疼痛的感觉可能是因为下肢深静脉血栓，简单来说就是在肌肉的深静脉中出现了血块凝结的情况，这种疾病是有致命的可能，有时还会伴有低烧或者充血的情况。

5.发高烧

生完孩子后，有的产妇其子宫或者缝线处会出现感染，感染后往往会发高烧并伴有颤抖的现象，请立即就医。要知道如果感染不能及时进行处理，那么短时间内，你的病情可能会加重。

6.想要自杀

产妇如果有自杀的念头或者其他病态的想法，要立刻找自己的家人或者医生交谈以得到帮助，这可能是产后抑郁。

7.胸部疼痛

胸部疼痛可能是肺栓塞的征兆，又或者是在分娩时因为用力而导致的肌肉损伤等。无论是什么原因，只要感到疼痛，或出现了咳血，呼吸急促等情况，那么需要立即就医。

如果出现以上的一些症状，千万不能小觑，赶紧联系医生治疗！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)