邓超表示不给孩子报补习班 引来网友群嘲

好多事情都是想着挺美好，等事到临头才发现根本不是那么回事。最近，邓超就因为一句话“我从来不会给孩子报补习班”，遭好多家长群嘲“那是你的孩子还没上小学”。讲真，如今的父母常陷入一种叫“孩子上小学了”的焦虑之中。

☛ 关于补习班

孩子上小学前

哎呀，我不求孩子他以后有多大出息，只希望他快快乐乐长大就好了。补习班什么摧残孩子心智，看看那么多新闻讲孩子亚历山大被逼的好惨，我绝对不会这么做的！

孩子上小学后

等到第一次考试成绩出来以后，懵逼了！人家孩子都考100分，我家孩子才考70岁多。这下，不逼孩子也不行了，语文、数学全都要补一补。不然以后会更苦，现在就忍忍吧。

☛ 关于辅导作业

孩子上小学前

作业是孩子自己的事，我才会管他呢~写不完，写不好，自有老师治。孩子就不能惯，越惯依赖性越大。搞不明白怎么会有家长陪孩子写作业被气到深夜咆哮，甚至心梗，不教不就省心啦~

孩子上小学后

那边还没放学，这边班级群里就弹出各科老师的家庭作业提醒，要监督签字那种。

等忙完手里事去签字时，发现2个小时过去了孩子作业才刚开始。第二天，老师在群里@家长“xxx家长，你家孩子字写的不公整”“xxx，你家孩子作业错误太多”……其中就有自己。现实摆在眼前，不陪孩子写作业不现实啊~

☛ 关于周末娱乐

孩子上小学前

周末啦，当然要带孩子出去溜达溜达，玩耍一番。今天去小南瓜家扮家家，明天和亮亮家约好去公园家野餐，下周计划带孩子去摘草莓。

孩子上小学后

孩子想要哪里玩，先把作业做完再说。而妈妈聚在一起，不再是约一起去游乐园、蛋糕房，而是“我上周给孩子报了一个英语补习班，分数提高了不少。”“真的啊！报的哪家，我家孩子英语也不好”。“我准备给孩子报个奥数班，听说XXX不错。”“我家孩子上的就是XXX，还可以。”

☛ 关于生病

孩子上小学前

哎呀，孩子生病了，不行马上带电话给老师请假，什么都没有孩子身体健康重要！

孩子上小学后

高烧退了，还有点低烧不碍事，坚持下。身体重要，学习也不能耽误啊。请半天假，早上语文、数学课不就耽误了？！

☛ 关于发脾气

孩子上小学前

小孩子嘛，犯错、不听话是难免的，作为家长我们要有耐心。千万不要老吼他，没有用不说，孩子还可能被吓着。

孩子上小学后

面对孩子乱七八糟的作业，磨磨蹭蹭的行为，惨不忍睹的试卷，实在是忍不住河东狮哄呀！一忍再忍，根本控制不住我自己！

“你到底怎么写字的，全都歪歪扭扭？！”

“都几点了，到现在一项作业才写一半？！”

“快点，快点，要迟到了，快点吃早饭，快点走！”

“这么简单的题，怎么就不懂啊~你脑子用哪了？！”

……

如果你家孩子还没上小学，可要珍惜现在的日子。等他上了小学，煎熬才真正开始。

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