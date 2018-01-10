中年男人不如狗？女人更惨好嘛

前段时间，朋友们疯传一篇名为《男到中年，不如狗》的文章。很多人都说，此文太扎心。对，人到中年的男人确实很艰难，因为为人子、为人夫、为人父的自己一个人要承担很多。那么女人呢？不知道大家是否想过，人到中年的女人过得怎么样？

2017年，首部《反家庭暴力法》正式实施的第二年接连曝出多起家暴事件：

8月媒体曝出，河北魏县一女子惨遭家暴20年，被囚禁还要伺候老公情人。好不容易逃回娘家，还被丈夫待人持刀上门威胁，后警方立案处理。

9月3日凌晨，安徽芜湖一位年轻宝妈因和男同事吃饭遭丈夫家暴惨死……

除了遭受暴力，甚至因此丧命的，还有些中年女子主动求死。

今年，国内发生多起宝妈跳楼自杀事件，有的竟携孩子从高楼一跃而下。究竟是谁将她们逼上绝路？夫妻三观不合、老公出轨、家暴、产后抑郁、公婆不体谅……这些都是常见的原因。

父母等着孝顺，孩子等着养育，人生原本还有很长的路要走，但却选择跳楼。如果不是心如死灰，绝望到极点，有哪个当妈的愿意带着孩子去死呢？

据相关统计，在有确切自杀率统计数据的各国，只有中国女性的自杀率明显超过男性，高出25%—40%。不知这背后隐藏着多少女人的悲哀、无望。

总是有很多人说，中国女性地位是现在世界国家中最高的。比起从前来，地位当然是提高了不少，然而由于受传统思想等影响，很多观点都是根深蒂固难以改变。

总体说来，大家对女性的社会责任期待值不高，仍然有很多人把“嫁人”“生儿育女”作为女性的主要价值体现，但苛求却不少。如果你做不到兼顾事业和家庭，无法上得厅堂下得厨房，那么都是你的错。

婆婆说，你要一切以孩子为重；孩子生病、成绩下降，老公的质问马上就来；七大姑八大姨也是对你各种“谆谆教诲”，有了孩子别爱美、出去玩，再生一个……

睡眠不足、身体疲倦和疼痛又怎样？你还不是得努力小心翼翼平衡着工作和家庭。明明内心深处自己还是个小女孩，但人到中年的女人整日只有操劳，身心俱疲不说，还要面对不断袭来的偏见和指责，很难活出自己想要的样子。而社会大众看来，你的付出在只不过就是女人的本分，全职妈妈更是得不到应有的尊重。

男人只要赚钱养家，其他不参与育儿，不分担家务，不照顾老人都不是问题。即便出轨，也是你不够温柔，不够体贴，不够……只要男人愿意回归家庭，你就得原谅。

人到中年，女人需要顾及的事情越来越多，而选择却越来越少。岁月和生活双重夹击，但孩子要养，老人要照顾，不得不无奈妥协，降低自己的生活质量，甚至抛下自尊心和脸面。

所有这一切通通都要承担，这责任和压力容不得你甩锅。既然如此，那还是苦中作乐，偶尔也对自己好一点吧！

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