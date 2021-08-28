宝宝肠道健康养护小知识

夏天天气炎热，细菌大量繁殖，如果宝宝不注意个人卫生很容易病从口入，引发肠胃功能紊乱，出现腹泻、腹胀等症状。今天小编给大家分享宝宝肠道健康养护的相关知识，赶紧看过来吧。

1.夏天别给宝宝断奶

宝宝夏天肠胃不适，有可能是吃了不耐受的奶粉或者突然断奶改吃辅食造成的。夏天天气炎热，宝宝食欲较差，如果吃的食物不合胃口，很容易引发消化不良，导致肠胃功能紊乱。因此，建议大家夏天不要给宝宝断奶或换奶。

2.让宝宝多吃新鲜水果蔬菜

新鲜的水果和蔬菜含有大量营养元素和维生素，有利于宝宝的生长发育。而且，新鲜果蔬容易消化。妈妈在做菜时，应选择新鲜食材，并将其清洗干净，以免发生农药残留影响宝宝身体健康。另外，肥腻食物容易引发肠胃不适，要让宝宝少吃一些。

3.合理安排作息时间

宝宝正处于生长发育的黄金期，保持科学的作息规律十分重要。如果宝宝晚睡早起睡眠时间不足，也会导致肠胃不适，妈妈一定要警惕起来，帮助他养成良好的作息习惯。

4.适当锻炼

宝宝只吃不锻炼会造成积食，引发肠胃不适。因此，妈妈平常要多带宝宝外出多运动增强体质。宝宝身体棒，食欲好，消化能力就强，免疫力也会跟着提高，自然不会出现肠胃不适等病症。夏天烈日炎炎，妈妈带他出门锻炼要避开中午阳光强烈的时段，以免晒伤宝宝的肌肤。

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