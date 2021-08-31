娃入园第一天，爸妈千万别做这4件事！

宝贝们要入园啦~第一次离开家人，不少宝宝绷不住，哭成了“泪人”。但也有很多别人家的宝宝，不哭不闹，和甜甜地和爸爸妈妈说再见。为什么区别那么大呢？其实，宝宝开学第一天泪奔，多是因为爸爸妈妈做错4件事。大家赶紧来看看吧。

1.给宝宝太多负面暗示

不少父母在给宝宝鼓劲加油时，常会讲一些负面词汇，比如：不要“耍脾气”、不要“害怕”、不要“哭”等。宝宝听到这些话语，有可能只会记住几个关键动词：耍脾气、害怕、哭等。

所以，大家想要给宝宝加油打气，可以对他说：“你做的很好，有困难找老师解决，你可以帮助其他小朋友，是不是？”和刚才的负面表达相比，这样的表达方式可以给宝宝更多正能量。

2.父母过于焦虑不肯离开

不少家长把宝宝送进幼儿园后就开始胡思乱想起来：“宝宝饿了咱办？宝宝哭了怎么办？宝宝不会上厕所会求助老师吗？”大家的心情可以理解，但想想看：不学会放手，宝宝如何能独立起来？

父母每天和宝宝生活在一起，会形成一种亲密无间的情感连结，情绪会在不知不觉间传递给宝宝。

如果宝宝发现，爸爸妈妈对他入园这件事很担心，犹豫不决，他的情绪也会受到负面影响。如果宝宝发现爸爸妈妈对入园这件事很放心，他自然可以更好的适应幼儿园这个陌生环境。

请大家牢记，只有我们自己不担心害怕，宝宝才能更有勇气向前进。

3.没有和宝宝约定好接送时间

很多宝宝哭闹时，脑中想的是：“爸爸妈妈不要我了吗？”“要等多长时间才能见到爸爸妈妈？”“爸爸妈妈什么时候接我回家？”

所以，建议大家提前和宝宝约定好接他的时间，比如“等太阳下山时，爸爸妈妈就来接你回家”、“幼儿园第四次响铃时，妈妈就来接你回家哦”。

得到这样肯定的信息，宝宝就明白自己只是和父母短暂分离，就不会那么焦虑啦~

4.宝宝没有学会如何求助

对宝宝而言，在家和在幼儿园最大的区别就是，需求能不能得到及时满足。宝宝在家时，有任何需求随时有爸爸妈妈、爷爷奶奶等帮忙。而宝宝在幼儿园里时，身边没有任何家人，有需求或者有困难，常常不知道该如何处理。

聪明的家长会及时教会孩子如何求助：宝贝不管有任何困难和需求，都可以跟老师或生活阿姨说，让他们帮忙解决。知道了正确的处理方法，宝宝心里就有底了，无助感就会消减不少，也就不那么爱哭闹了。

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