开学倒计时，入园准备大集合！

还有一周就要开学了，今年又要有很多宝宝进入幼儿园生活学习了。今天，育儿网小编就给大家整理一份入园准备，赶紧收藏起来吧~

1.帮助宝宝适应幼儿园生活

家庭生活和幼儿园生活存在一定的差异，父母要及时帮助宝宝矫正不良生活习惯，帮助他们理解并适应集体生活。幼儿园的用餐习惯、交往礼仪和家里有很大不同，家长要及早让宝宝适应并掌握。

提前建立集体观念，对宝宝好处多多。上幼儿园是宝宝走出家门的第一步，走好这第一步，对未来的人生道路有很好的引领作用。

2.父母要克服过度焦虑情绪

这个阶段的宝宝还没有脱离家庭环境，非常依赖爸爸妈妈，平常也会敏锐地察觉家长的情绪变化。如果父母在宝宝面前表现出过度焦虑的情绪，会让他的依赖感更强，难以适应陌生环境。

父母不但要帮助宝宝适应幼儿园环境，自己也要当好榜样。父母要明白一个道理，在宝宝成长过程中需要面对很多分离时刻，让他早点建立社会生活意识和习惯对将来发展更有利。

3.缓解宝宝的分离焦虑

宝宝面对陌生世界有恐惧情绪，但也有强烈的好奇心。所以，父母要顺水推舟，在消除宝宝恐惧心理的同时，也要引导他建立对幼儿园生活的美好期待。

比如说，让宝宝观看幼儿园宣传片，熟悉幼儿园的生活习惯并了解园内环境。提前建立对幼儿园的认知，可以让宝宝更快融入幼儿园生活。

4.做好其他准备工作

孩子的防控工作也不能有丝毫松懈哦~除了入园的必备物品外，父母还要为宝宝准备免洗消毒液、口罩等防疫物品，并且教会他使用这些物品的正确方法。

爸爸妈妈要告诉宝宝，入园后要注意和其他小朋友保持合适的社交距离，如果感到身体不舒服，一定要及时跟老师报告。

另外，父母应鼓励宝宝，放学回家后分享一下幼儿园里的趣事，提高他的入园兴趣。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)