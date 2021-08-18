家有儿子，如何搞定精力旺盛的Ta？

男孩生性活泼，经常调皮捣蛋，让家长很头疼。其实，孩子调皮有很多原因，只有找到具体原因并采用正确的教育方式，才会得到想要的效果。大家赶紧来学学正确的教育方法吧。

为什么男孩会更调皮？

1.男孩发现自己的生理特征与女孩不同，在感到困惑的同时也往往会因为自己力气大等生理优势而感到骄傲，常常会做出一些自以为是的“男子汉”行为。比如喜欢拽女生头发、欺负女生等。

2.家庭和社会对女孩和男孩有着不同的期望，比如在教育男孩子时要求他们勇敢，独立，教育女孩时要求她们乖巧可爱。如果引导方式不正确，会使男孩感到不公平，进而通过调皮捣蛋发泄自己的不满。

3.妈妈从小照顾孩子，孩子对妈妈有一种特殊的感情。3-6岁的男孩发现，自己和妈妈在身体构造上有所不同，但他们更希望得到妈妈的关注，常常通过叫喊、攻击他人等方式来表达自己的焦虑情绪，从而引起妈妈的注意。

孩子太调皮，怎么办？

1.父母要当好榜样

3-6岁的男孩拥有很强的模仿力，常常把爸爸当成英雄。所以，爸爸一定要当好榜样，不要在孩子的面前吵架，给他创造一个充满爱的家庭氛围，培养他尊重他人、关心他人的品格。

2.不要过分限制孩子

男孩易叛逆，爸爸妈妈千万过分限制他。日常生活中，不要总是看到孩子调皮的一面，也要看到他积极探索世界的一面。调皮的孩子往往拥有很强的领导能力，会积极探索世界，对身心成长十分有利。但是如果发现孩子恶意伤害他人或破坏公物时，爸爸妈妈要及时阻止并进行正确引导。

3.适当地引导孩子

男孩调皮捣蛋，从另一个角度来说，说明他拥有很强的上进心。如果父母能够对孩子进行正确的引导，会让他受益终生。

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