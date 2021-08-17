娃哭闹不止时，你的第一句话可要说对！

宝宝哭闹不止时，很多家长内心会非常烦躁，只想让宝宝快点停下来。然而这个时候一个劲儿说“不要哭了”、“再哭就不要你了”之类的话，其实并不能安抚宝宝情绪，让他停止哭闹。那么，爸爸妈妈到底该怎么做才好呢？快来了解一下。

哭泣是孩子释放情绪的一种方式

对宝宝而言，哭泣是释放情绪的一种方式。如果父母一味要求宝宝“别哭了”，会给孩子发出错误信号：他们的感受并不重要。

而这样做的后果有两种，一种是你不妥协，采用冷处理的方式，以沉默进行应对，直到宝宝哭够；另一种是你屈服，你妥协。前者会让宝宝有一种被父母忽视的感觉，后者会使宝宝养成屈服强权的性格，不利于未来发展。

面对宝宝哭泣，建议大家用积极地语言给予同理心，让他明白爸爸妈妈可以感受到自己的情绪，这要比说一句“别哭了”更有效果。

父母要搞清楚宝宝为何哭泣

成长过程中，宝宝有可能因为各种原因发脾气、发牢骚或者哭泣，比如身体疲倦、时常沮丧、亚历山大等等。

如果你不去了解宝宝哭泣的背后原因，只是不停地对宝宝大喊“不要哭了”，想要消除或减少他的情绪感受，那么只会让他哭闹得更严重。因为此时宝宝正因为不被理解缺乏安全感，内心满满的沮丧、伤心、无力……

宝宝哭泣时，换个安慰方式更有效

宝宝哭泣时，或者因某件事伤心难过时，大家不妨换个方式进行安慰。比如：“妈妈知道你是累了”、“妈妈知道你想哭，想哭就哭吧”、“有什么事可以跟妈妈说，妈妈在听哦”、“我看到你因为狗狗去世很伤心，但是……”

不知道大家有没有听过这样一句话：“允许孩子哭，比看到他们笑更重要！”宝宝哭泣时，家长要做的并不是让他止哭，而是陪伴在他身边，及时和他沟通交流，让他获得积极向上的情感。

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