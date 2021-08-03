伤害子宫的5个行为，最后一件许多人都做过

对于女性来说，子宫是非常重要的人体器官之一。如果保养不当会使子宫受伤，引发腰痛、子宫肌瘤等病症，甚至引发子宫癌，威胁生命安全。以下5件事会损害子宫健康，请大家速速回避。

1.产后同房再次怀孕

女性生完宝宝后，需要一到两个月让身体恢复，而子宫需要更长的恢复时间。如果产后很快就和丈夫同房，有可能会再次怀孕。此时子宫尚未完全复原，再次怀孕会让子宫无法承受，不利于母婴健康。

2.盲目服药

有的女性为了缩短产程减少疼痛，会不断要求医生给自己上催产素。事实上，催产素的使用一定要非常谨慎，如果使用过程中出现意外，有可能导致子宫出血或破裂很难完全复原。

3.人流、药流等

女性经常流产会给子宫带来严重损伤，导致子宫膜变薄，引发腹痛、子宫内膜粘连等并发症，甚至不孕。另外，女性子宫膜太薄，有可能无法承受胎儿重量，引发早产或习惯性流产。

4.过早进行性生活

女性过早同房会损害子宫颈，危害子宫健康，很容易诱发宫颈糜烂、子宫癌等病症。

5.吃生冷食物，喝冷饮

有的女性喜欢吃生冷食物，尤其是在夏天，吃冰镇西瓜、喝冰的饮料等。要知道，子宫长期遭受寒冷刺激，会诱发疾病，损害子宫健康。

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