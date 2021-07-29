避开4大误区，别再无效减肥！

生完孩子后，几乎每一位妈妈都希望能早点恢复苗条身材。不过，这里需要提醒大家注意，每个女性身体情况各异，减肥方法效果也不一样。减肥时千万不要陷入以下误区，以免影响自身健康。

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1.多流汗能减肥

很多妈妈认为，流多一点汗就能变瘦。但是，这种想法是不科学的。人出汗是为了散热从而保持正常体温，与脂肪并没有关系。再说，人流汗流的是水分，并不会使脂肪变少，妈妈运动后大量出汗，如果没有及时处理有可能堵塞毛孔，造成体温调节功能紊乱，引发中暑。

2.每天走万步

为了让身材尽快恢复，有姐妹选择行走减肥，每天坚持走上万步。事实上，走路减肥有很高的要求，跟平常慢悠悠的散步有很大区别。想要真正甩掉身上的肉，除了要保持正确的走路姿势外，动作幅度要大，时间长，类似于竞走，但大部分人难以做到。

3.利用局部动作来瘦身

很多宝妈想通过转呼啦圈、仰卧起坐等方式实现局部减肥的目的。其实，脂肪消耗是全身的，局部动作不能减去特定位置的脂肪。

4.练习瑜伽拉伸减肥

瑜伽能减肥，很多妈妈对此深信不疑。其实，瑜伽主要是为了舒缓压力，改善体态、增加身体柔软度。瑜伽动作比较平缓，消耗热量少，对减肥效果并不明显。想要减肥，还是选择高燃脂运动为好。

小提醒：

其实只要在孕期做好体重管理，使体重保持在正常范围内，产后恢复就比较容易。此外，提醒大家，女性产后最容易变胖的时期是断奶后的半年。在这个时期，身体代谢消耗少导致脂肪堆积，再加上没有控制好饮食并进行合理运动，就会导致身体发胖。

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