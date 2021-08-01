如何帮孩子克服胆小心态？专家解惑

每个人都会有恐惧心理，孩子也是如此。在成长过程中，孩子常常会遇到让他们感到害怕的事情。那么，如何帮助孩子克服胆小心态？来听听专家怎么说：

孩子在怕什么？

1.幻想

孩子想象力丰富，思维发散性大，接触到新奇事物时常常会产生幻想，进而产生“与众不同”的认知。这些“与众不同”的认知会给他们内心造成一定冲击，使其产生恐惧心理。

2.接触到恐惧事物

孩子有可能会因为看到一个动作、一个图片、甚至一个眼神而感到害怕。孩子会将看到的东西进行整合想象，虽然这有助于思维扩展，但也会将负面情绪放大，进而感到害怕。

3.其他外在原因

有的孩子因为不想做某些事情，就会跟父母说自己感到害怕。这时，家长要学会仔细观察分析，了解孩子究竟为什么会感到害怕。

父母该怎么帮助孩子克服

1.不强迫孩子做不愿意的事情

随着年龄的增长，孩子开始有了自己的想法。如果父母总是强迫孩子做事，只会让他们反感。因此，家长不要强迫孩子做他们不愿意的事情，这样孩子也就不会再感到害怕了。

2.积极引导孩子

孩子对陌生的事物感到害怕，主要是他们对事物不够了解。日常生活中，家长要积极引导孩子，让他们了解各种事物的特点和发展规律，帮助其慢慢化解内心的恐惧心理。

3.给予孩子适当鼓励

对于孩子来说，家长的鼓励和肯定对健康成长非常重要。孩子很少获得家长的鼓励，会丧失自信变得越来越自卑，甚至感到恐惧和害怕。因此。只要孩子做得好，家长就应及时给予肯定并鼓励，让他变得更加自信勇敢。

4.多陪伴关心孩子

孩子内心感到害怕时，如果家长敷衍了事，只会让情况变得更加糟糕。孩子成长过程中，父母的陪伴非常重要。建议家长在平时要多陪在孩子身边，多关心孩子，从而减少他的恐惧心理。

5.做好榜样，让孩子学习

孩子年纪小，感到害怕时不知道该如何进行应对。家长要给孩子做好榜样，引导他们如何去规避这些问题，也让孩子学习自己去抗拒恐惧的方法。

小贴士：

日常生活中，家长要多关心观察孩子，发现孩子行为异常或有害怕情绪时，家长要及时采用以上的方法进行应对，让他们变得更勇敢更自信。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)