姨妈期哪有那么多讲究！真正要忌讳只有这3点

姨妈期可以不可以跑步？可不可以洗头洗澡？emmm，姨妈期哪有那么多讲究哇！今天育儿网小编就来跟大家好好说说姨妈期真正需要注意的“禁忌”：

姨妈期真正需要禁忌的事



女性在经期真正不能做的是这几点：

1.同房

月经期间，不建议同房，毕竟生殖器官在这个阶段比较敏感，就不要再“打扰”它们了，以免引发炎症。而且经血流到床单上，清洗起来比较麻烦。

2.骑车

日常生活中有很多骑跨类动作，比较常见的就是骑车，女性在月经期间应避免做这些动作。月经期间，女性的子宫和外阴因为充血变得非常脆弱，此时骑车可能会给身体带来伤害。

3.手术和献血

女性在经期不建议做手术，也不可以献血。月经来潮时，女性的凝血功能有所下降，而且有研究发现，月经期间做手术，会增加女性的出血量。所以，这两件事应等到姨妈期结束后再安排。

姨妈期，这些事可以做，没问题！



1.跑步

月经来潮时，有的女性感觉身体很不舒服，而有的女性身体并无不适，和平常没有什么区别，这和女性个人的身体情况有关。如果你平常就有跑步的习惯，在姨妈期一样可以继续跑步，并不会产生什么影响。

2.吃冰淇淋

如果你在姨妈期，吃冰淇淋感觉身体不适，那就不要吃了，如果吃了没什么异常，那就没事，跟个人身体情况相关。

3.洗头

姨妈期当然可以洗头啊！而且月经期间容易发生感染，保持个人卫生非常重要，建议大家每天淋浴。

总而言之，大家不要给自己增加心理负，姨妈期只要自己身体各方面都不错，该干嘛就干嘛~

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