这几种蔬菜能刮油减脂，产后一定要吃哦~

生完孩子，就再也回不去“少女身材”了？非也非也！

其实，妈妈在月子里只要坚持科学的饮食、运动和睡眠，一样可以恢复苗条身材！坐月子期间，妈妈身体虚弱，运动减肥不太适合，但可以通过少吃高蛋白、高脂肪、难消化的食物来瘦身减肥。下面是5种“刮油减脂”的蔬菜，月子里一定要安排哦~

1.海带

海带是日常生活中的一种常见蔬菜，富含多种矿物质元素，比如钙、铁、磷、碘等。它含有一种名为“褐藻素”的物质，对燃烧细胞脂肪有非常好的效果，尤其是腹部脂肪。

因此，很多女明星在生娃后都会喝点海带汤，不但可以改善产后便秘，还有助于收腹。

2.黄瓜

众所周知，黄瓜具有廋身减肥的功效，其实小黄瓜的效果会更好。坐月子期间新妈妈可以吃一点小黄瓜，而每咀嚼20多次就可以让身体吸收更多的磷脂酶。磷脂酶不仅能帮助消化，促进新陈代谢，加快脂肪分解，还能给大脑发出“饱腹”信号，以免吃得过多。

3.荞麦籽

坐月子期间，新手妈妈适当喝一些荞麦籽茶。通常来说，脂肪进入人体后会被胆汁分解吸收。而荞麦籽含有阻抗蛋白质，这种蛋白质能有效抑制胆汁分解吸收脂肪，并将脂肪排出体外。

也可以将荞麦籽去皮，放在水中浸泡一个钟头，接着将荞麦籽放入锅中用小火煮15分钟，取出后用冷水将表面的黏滑物冲掉，即可食用。在饭前吃一勺荞麦籽，会有更好的效果哦~

4.玉米笋

不少人认为，玉米含有大量淀粉，吃多了容易长胖。但玉米笋却正好相反，它是低碳水化合物，是一种低糖食物。研究表明，每100克的玉米笋含有膳食纤维3.6克，糖分3.6克，热量仅有31卡。人们吃玉米笋只会感到饱腹，并不会摄入过多热量。

坐月子期间，新手妈妈吃点玉米笋可以起到瘦身、消肿、减糖的功效，值得推荐~

5.金针菇

金针菇是一种常见蔬菜，具有低热量、高纤维的特点。它含有的水溶性纤维，除了能促进肠胃蠕动外，还能抑制胆固醇和脂肪的吸收，有助于产后瘦身。

坐月子时，不少妈妈会喝催乳汤，其实崔乳汤并没有那么神奇，但可以明确的是，这种汤的脂肪含量很高！月子里适当吃一些金针菇，不仅能增加餐后的饱腹感，还能减少脂肪的吸收量，有利于产后恢复。

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