宝宝为啥一到夜里就要麻麻？得知原因被暖哭了！

你有没有发现，宝宝白天很正常，谁抱都行，只要有的玩，一般不会找妈妈。但只要一到晚上就只要妈妈，只要妈妈一走开就又哭又闹，连上个厕所都不行。这是怎么回事？

为什么宝宝一到夜里就要妈妈？看看下面的分析，你会觉得太暖心了！

习惯妈妈哄着睡

有的宝宝睡觉前会哭闹，谁也哄不住，只有妈妈哄才行。这是因为妈妈身上有宝宝熟悉的奶香味，宝宝躺在妈妈怀抱里入睡会充满安全感，没有任何其他东西能代替这份母爱。

如果宝宝过于黏人，妈妈要让老公发挥爸爸的作用。日常生活中，妈妈要让丈夫经常陪宝宝玩耍，让宝宝从只黏妈妈一个人，变成黏爸爸妈妈两个人。长此以往，宝宝就慢慢习惯接触更多的人了。周末时，可以带宝宝去孩子较多的地方，让他和其他同龄小伙伴一起玩耍，从而分散注意力。

对妈妈有天生依赖感

妈妈经历十月艰辛生下宝宝，宝宝和妈妈有一种天生的情感连结。宝宝出生后，吃着妈妈的母乳长大，只要宝宝有需求，妈妈会立即出现在他的身边，喂奶、换纸尿裤、哄睡等。

宝宝对妈妈有天生的依赖感，因此到了晚上，宝宝感到害怕时就想要妈妈陪，从而获得温暖和安全感，变得放松下来。

最后提醒大家，宝宝小时候喜欢黏着妈妈是正常现象，妈妈不要对此感到厌烦。宝宝很敏感，希望得到妈妈的关爱。当宝宝需要你时，妈妈要尽快回应他的需求，让他了解自己是被爱护的，从而感到心安，这对将来性格培养十分有利。在这个阶段妈妈可能会感到很累，但随着宝宝逐渐长大，就不会总是黏着妈妈了，或许到那时候妈妈们会感到有点小失落呢~

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