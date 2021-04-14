绝对干货！如何应对宝贝的分离焦虑

很多妈妈都有这样的经历，只要自己离开宝宝，哪怕只是去上个厕所，宝宝都会哭闹不止。出现这种情况，说明宝宝到了“分离焦虑期“，宝妈不用过于担心，只要正确处理和应对，就能够帮助宝宝轻松度过。下面小编为大家奉上四个小妙招，快点用起来吧！

宝宝为什么会有分离焦虑？

分离焦虑是指，宝宝因亲人与自己分离而表现出的焦虑、不安、或不愉快的情绪。宝宝五六个月大时，已经学会区分熟人和陌生人，并且对熟人和陌生人表现出不同的反应。特别是他对与他产生密切关系的熟人产生依赖感，这个对象通常是与自己最亲近的妈妈。宝宝看到妈妈就会感到心安和舒适，只要妈妈离开，就会开始焦虑害怕，并开始哭闹。出现分离焦虑症，是因为在宝宝的认知能力里还没有发展出物体恒存的概念，宝宝认为，妈妈一时不在就是完全消失了，所以就会不安，哭闹。

如何帮助宝宝度过分离焦虑期？

1.给宝宝立即的回应及安全感

宝宝之所以会出现分离焦虑，是因为缺乏安全感。所以，妈妈想要离开去干别的事情时要及时回应宝宝，让他知道妈妈一直都在身边并没有离开。妈妈上厕所时，可以将宝宝放在门口，让宝宝感受到妈妈的存在，让宝宝自己玩一会。经常做这样的训练，宝宝就会习惯妈妈去做别的事情，并且认为妈妈并不是消失了，只是暂时离开而已。

2.适当协助

对孩子害怕的某些人、事、物或情境进行知识性的教育和渐进式的引导，帮助他们认识了解陌生的事物。让宝宝对陌生事物产生好奇心，进而敢去接近或尝试。

3.在必要时坚定地离开

妈妈离开宝宝时千万不要犹豫不决，并且要不断告诉宝宝：妈妈只是暂时离开一下，马上就回来了哦。不断地安抚宝宝，可以让他感到安心。

4.妈妈要放松心情

当妈妈情绪不佳时，宝宝也能感受得到。所以要给宝宝营造轻松愉快的家庭氛围，让宝宝在关爱中成长。

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