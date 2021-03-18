这四种“天然增高剂”，你给孩子吃了吗？

父母都希望自己的孩子未来能长成“大高个”，只要靠谱，什么增高方法都愿意让孩子试一试。其实，在我们的身边就有四种天然的“增高剂”，经常给孩子吃就可以帮助骨骼发育，让他成为“大长腿”。下面，就让我们一一揭秘：

1.花菜

花菜是一种营养价值较高的蔬菜，非常适合给孩子食用。花菜中含有孩子身体发育必需的各种维生素和蛋白质，而且价格又便宜。孩子经常吃花菜，对骨骼增长和身高发育都十分有利。

如果发现孩子经常磕伤碰伤，身上青一块紫一块，有可能是体内缺少维生素K引起的，妈妈就可以多做一些花菜给宝宝吃。

2.火龙果

火龙果营养丰富，纤维素含量高而热量较低，还含有维生素C、铁等多种微量元素。孩子常吃可以吸收更全面的营养，对骨密度提升和骨骼生长有很大帮助。

而且，火龙果具有很好的调理身体的功效。火龙果含有大量植物蛋白，可以和体内重金属结合，能帮助身体废弃物排出，清热解毒效果出色。

但给孩子吃火龙果还是要适量，不宜吃太多。

3.猕猴桃

猕猴桃又称“奇异果”，含有大量维生素和钙元素，其含有的钙元素比其他水果要更高一些。这两种营养元素对孩子健康成长有很大帮助，其中，钙元素能促进孩子长高，而维生素对提高孩子免疫力和抵抗力十分有利。

不过猕猴桃表面的毛絮有可能会使孩子过敏，建议把肉挖出来给孩子吃。

4.蘑菇

蘑菇是一种生活中常见食材，不但营养价值高，而且易消化，具有促进孩子长高的功效。

孩子的消化系统还没有发育完善，吃太多高蛋白食物容易消化不良。而蘑菇中富含氨基酸，这些氨基酸钩成的蛋白质，孩子吃了后更容易消化，而且也不容易发生积食。

蘑菇中还含有大量维生素D，可以促进钙的吸收，有助于孩子骨骼发育。另外，孩子多吃蘑菇可以有效补充微量元素，从而增强自身免疫力。因此，父母在平常可以多安排蘑菇给孩子吃。

♥ 想让孩子长高高，睡眠和运动也要重视

众所周知，孩子的身高受先天遗传和后天环境影响。日常生活中，除了要重视孩子的饮食外，还要重视睡眠和运动这两个方面。

1.睡眠

孩子晚上熟睡时是生长激素分泌的高峰期，特别是在23点至次日凌晨2点这个时间段，父母要让孩子养成良好的作息习惯，保持充足的睡眠可以增强身体免疫力，不要错过身高增长的黄金期。

2.运动

春暖花开，父母不妨经常带孩子去户外参加体育锻炼。多运动可以提高骨骼强度，改善体质，而且多晒太阳能够使身体生成更多维生素D，促进钙质吸收，有利于孩子的身高发育。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)